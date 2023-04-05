https://sputnikarabic.ae/20230405/الجامعة-العربية-تطالب-مجلس-الأمن-بدفع-إسرائيل-على-وقف-التصعيد-في-الأماكن-المقدسة-1075544891.html

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بدفع إسرائيل على وقف التصعيد في الأماكن المقدسة

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بدفع إسرائيل على وقف التصعيد في الأماكن المقدسة

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، "بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقرب من 400... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T08:41+0000

2023-04-05T08:41+0000

2023-04-05T08:41+0000

جامعة الدول العربية

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وشدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان له، على أن "هذه التصرفات غير المسئولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك"، داعيا المجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وطالب أبو الغيط، الحكومة الإسرائيلية باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، محذراً من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني، ومشددا على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حدٍ لها.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.

https://sputnikarabic.ae/20230405/الأردن-يحذر-من-التصعيد-الخطير-في-الأقصى-ويطالب-إسرائيل-بإبعاد-قواتها-عن-الحرم-القدسي-فورا-1075536691.html

https://sputnikarabic.ae/20230405/صواريخ-من-غزة-تستهدف-أهدافا-إسرائيلية-في-غلاف-القطاع-تزامنا-مع-أحداث-الأقصى-1075533942.html

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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي