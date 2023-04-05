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الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الجيش-الروسي-يقصف-مراكز-قيادة-اللواءين-الأوكرانيين-الميكانيكيين-110-و95--1075555385.html
الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بقصف مراكز قيادة ومراقبة لكتيبتي لواءين أوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:59+0000
2023-04-05T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم قصف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب من الألوية الميكانيكية 110 و 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لاستوتشكينو ونوفوميكايلوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 410 عسكريين أوكرانيين ومرتزقة، وتدمير معدات حربية للقوات الأوكرانية، بضربات نفذتها القوات الروسية على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.وأضاف البيان: "على هذا المحور، أسفرت العمليات القتالية التي نفذتها وحدات تجمع القوات "الجنوبي" الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية عن تدمير ناقلتي جند مدرّعتين، ودبابة، وأربع عربات قتالية مصفحة، ومركبتين، ومدفع هاوتزر طراز دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html
سبوتنيك عربي
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الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"

11:59 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Russian Ministry of Defence / الانتقال إلى بنك الصورمدفع "بيون" النووي الذاتي الحركة
مدفع بيون النووي الذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بقصف مراكز قيادة ومراقبة لكتيبتي لواءين أوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم قصف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب من الألوية الميكانيكية 110 و 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لاستوتشكينو ونوفوميكايلوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 410 عسكريين أوكرانيين ومرتزقة، وتدمير معدات حربية للقوات الأوكرانية، بضربات نفذتها القوات الروسية على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
11:42 GMT

"على محور دونيتسك، بلغت الخسائر البشرية للعدو خلال اليوم الماضي أكثر من 410 عسكريين أوكرانيين ومرتزقة".

بيان وزارة الدفاغ الروسية
وأضاف البيان: "على هذا المحور، أسفرت العمليات القتالية التي نفذتها وحدات تجمع القوات "الجنوبي" الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية عن تدمير ناقلتي جند مدرّعتين، ودبابة، وأربع عربات قتالية مصفحة، ومركبتين، ومدفع هاوتزر طراز دي-30".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:41 GMT
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