https://sputnikarabic.ae/20230405/الجيش-الروسي-يقصف-مراكز-قيادة-اللواءين-الأوكرانيين-الميكانيكيين-110-و95--1075555385.html
الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بقصف مراكز قيادة ومراقبة لكتيبتي لواءين أوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:59+0000
2023-04-05T11:59+0000
2023-04-05T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم قصف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب من الألوية الميكانيكية 110 و 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لاستوتشكينو ونوفوميكايلوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 410 عسكريين أوكرانيين ومرتزقة، وتدمير معدات حربية للقوات الأوكرانية، بضربات نفذتها القوات الروسية على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.وأضاف البيان: "على هذا المحور، أسفرت العمليات القتالية التي نفذتها وحدات تجمع القوات "الجنوبي" الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية عن تدمير ناقلتي جند مدرّعتين، ودبابة، وأربع عربات قتالية مصفحة، ومركبتين، ومدفع هاوتزر طراز دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20230405/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1075553845.html
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روسيا
الجيش الروسي يقصف مراكز قيادة اللواءين الأوكرانيين الميكانيكيين "110" و"95"
11:59 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 12:06 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي قام بقصف مراكز قيادة ومراقبة لكتيبتي لواءين أوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم قصف مراكز القيادة والمراقبة لكتائب من الألوية الميكانيكية 110 و 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق لاستوتشكينو ونوفوميكايلوفكا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى مقتل أكثر من 410 عسكريين أوكرانيين ومرتزقة، وتدمير معدات حربية للقوات الأوكرانية، بضربات نفذتها القوات الروسية على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.
"على محور دونيتسك، بلغت الخسائر البشرية للعدو خلال اليوم الماضي أكثر من 410 عسكريين أوكرانيين ومرتزقة".
بيان وزارة الدفاغ الروسية
وأضاف البيان: "على هذا المحور، أسفرت العمليات القتالية التي نفذتها وحدات تجمع القوات "الجنوبي" الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية عن تدمير ناقلتي جند مدرّعتين، ودبابة، وأربع عربات قتالية مصفحة، ومركبتين، ومدفع هاوتزر طراز دي-30".