https://sputnikarabic.ae/20230405/الرئاسة-التركية-يجب-التوصل-لاتفاق-بين-روسيا-والغرب-لإبعاد-خطر-حرب-نووية---1075565805.html
الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية
الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الأربعاء، ضرورة التوصل إلى اتفاق بين روسيا والغرب، من أجل إبعاد خطر حرب نووية محتملة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T15:17+0000
2023-04-05T15:17+0000
2023-04-05T15:17+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أنقرة - سبوتنيك. وقال كالين، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "هناك حاجة إلى اتفاق جديد بين روسيا والغرب، فإن كانت هناك إرادة لذلك يمكن تسوية بقية القضايا، أما إن لم تكن هناك إرادة فلن يكون أي وقف مؤقت لإطلاق النار مخرجًا من الأزمة. الحرب تتعمق وخطر نشوب حرب نووية يتزايد".أكد المتحدث أن تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب يتوقف على الاستجابة لمطالب روسيا المتعلقة بتصدير منتجاتها الزراعية.وأوضح قالين أن موافقة روسيا، في آذار/ مارس الماضي، على تمديد مبادرة الحبوب لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا، سببها العقبات التي تواجهها روسيا بشأن وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230404/شويغو-بيلاروسيا-تستلم-منظومة-إسكندر-إم-الروسية-القادرة-على-استخدام-صواريخ-نووية-1075504874.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الأربعاء، ضرورة التوصل إلى اتفاق بين روسيا والغرب، من أجل إبعاد خطر حرب نووية محتملة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال كالين، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "هناك حاجة إلى اتفاق جديد بين روسيا والغرب، فإن كانت هناك إرادة لذلك يمكن تسوية بقية القضايا، أما إن لم تكن هناك إرادة فلن يكون أي وقف مؤقت لإطلاق النار مخرجًا من الأزمة. الحرب تتعمق وخطر نشوب حرب نووية يتزايد".
وأضاف قالين "تركيا لا تشارك في حملة العقوبات ضد روسيا منذ البداية لأنها لا تجري في إطار الأمم المتحدة... إننا نتبنى سياسة متوازنة وسنواصل تطبيقها".
أكد المتحدث أن تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب يتوقف على الاستجابة لمطالب روسيا المتعلقة بتصدير منتجاتها الزراعية.
وقال قالين: "إن تمت الاستجابة لمطالب روسيا، أعتقد انه سيكون من الممكن تمديد الصفقة".
وأوضح قالين أن موافقة روسيا، في آذار/ مارس الماضي، على تمديد مبادرة الحبوب لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا، سببها العقبات التي تواجهها روسيا بشأن وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية.