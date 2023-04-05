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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الرئاسة-التركية-يجب-التوصل-لاتفاق-بين-روسيا-والغرب-لإبعاد-خطر-حرب-نووية---1075565805.html
الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية
الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الأربعاء، ضرورة التوصل إلى اتفاق بين روسيا والغرب، من أجل إبعاد خطر حرب نووية محتملة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T15:17+0000
2023-04-05T15:17+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أنقرة - سبوتنيك. وقال كالين، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "هناك حاجة إلى اتفاق جديد بين روسيا والغرب، فإن كانت هناك إرادة لذلك يمكن تسوية بقية القضايا، أما إن لم تكن هناك إرادة فلن يكون أي وقف مؤقت لإطلاق النار مخرجًا من الأزمة. الحرب تتعمق وخطر نشوب حرب نووية يتزايد".أكد المتحدث أن تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب يتوقف على الاستجابة لمطالب روسيا المتعلقة بتصدير منتجاتها الزراعية.وأوضح قالين أن موافقة روسيا، في آذار/ مارس الماضي، على تمديد مبادرة الحبوب لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا، سببها العقبات التي تواجهها روسيا بشأن وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230404/شويغو-بيلاروسيا-تستلم-منظومة-إسكندر-إم-الروسية-القادرة-على-استخدام-صواريخ-نووية-1075504874.html
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الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية

15:17 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الأربعاء، ضرورة التوصل إلى اتفاق بين روسيا والغرب، من أجل إبعاد خطر حرب نووية محتملة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال كالين، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "هناك حاجة إلى اتفاق جديد بين روسيا والغرب، فإن كانت هناك إرادة لذلك يمكن تسوية بقية القضايا، أما إن لم تكن هناك إرادة فلن يكون أي وقف مؤقت لإطلاق النار مخرجًا من الأزمة. الحرب تتعمق وخطر نشوب حرب نووية يتزايد".

وأضاف قالين "تركيا لا تشارك في حملة العقوبات ضد روسيا منذ البداية لأنها لا تجري في إطار الأمم المتحدة... إننا نتبنى سياسة متوازنة وسنواصل تطبيقها".

إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: بيلاروسيا تستلم منظومة "إسكندر-إم" الروسية القادرة على استخدام صواريخ نووية
أمس, 11:15 GMT
أكد المتحدث أن تمديد مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب يتوقف على الاستجابة لمطالب روسيا المتعلقة بتصدير منتجاتها الزراعية.

وقال قالين: "إن تمت الاستجابة لمطالب روسيا، أعتقد انه سيكون من الممكن تمديد الصفقة".

وأوضح قالين أن موافقة روسيا، في آذار/ مارس الماضي، على تمديد مبادرة الحبوب لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا، سببها العقبات التي تواجهها روسيا بشأن وصول منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
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