https://sputnikarabic.ae/20230405/الصين-تبدأ-بتسيير-دوريات-قرب-تايوان-1075536072.html
الصين تبدأ بتسيير دوريات قرب تايوان
الصين تبدأ بتسيير دوريات قرب تايوان
أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية في فوجيان، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء السلطات العسكرية تسيير دوريات عبر مضيق تايوان، وذلك بعد تقارير عن اجتماع بين رئيس... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T06:06+0000
2023-04-05T06:06+0000
2023-04-05T06:06+0000
العالم
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وجاء في المنشور: "انطلقت اليوم عملية تفتيش دورية مشتركة خاصة في الأجزاء الوسطى والشمالية من مضيق تايوان".وقد حذرت بكين بالفعل من استعدادها لاتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عقد اجتماع بين مكارثي وتساي.وأكدت تشو فنغليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، أن مثل هذا الاتصال سيضر بسيادة الصين بشكل خطير، ووعدت باستجابة بكين.
https://sputnikarabic.ae/20230404/الصين-تعارض-بشدة-إمكانية-لقاء-رئيسة-تايوان-مع-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-1075502269.html
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العالم
الصين تبدأ بتسيير دوريات قرب تايوان
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أعلنت إدارة السلامة البحرية الصينية في فوجيان، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء السلطات العسكرية تسيير دوريات عبر مضيق تايوان، وذلك بعد تقارير عن اجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيس أركان تايوان تساي إنغ ون
وجاء في المنشور: "انطلقت اليوم عملية تفتيش دورية مشتركة خاصة في الأجزاء الوسطى والشمالية من مضيق تايوان".
وقد حذرت بكين بالفعل من استعدادها لاتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عقد اجتماع بين مكارثي وتساي.
وأكدت تشو فنغليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، أن مثل هذا الاتصال سيضر بسيادة الصين بشكل خطير، ووعدت باستجابة بكين.