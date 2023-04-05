https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جند-مدرعة-أوكرانية-وحوالي-15-جنديا-في-اتجاه-دونيتسك-1075533159.html
القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك
القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع القوى "الجنوبية"، إيفان بيجما، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت عربة "بي.تي.ر" الأوكرانية وقتلت ما يصل إلى 15 جنديًا... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T02:27+0000
2023-04-05T02:27+0000
2023-04-05T02:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
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أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيجما: "في اتجاه دونيتسك، أثناء محاولة وحدات القوات المحلية لتدوير المجموعات باستخدام صواريخ كورنيت، تم تدمير عربة بي.تي.ر العدو، وتم قتل ما يصل إلى 15 عضوًا في الجيش الأوكراني".وأضاف بيجما: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بلدة فودياني، اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة للجيش الأول بواسطة طائرة بدون طيار مجهزة بجهاز رؤية حرارية مدرعة مصفحة. وقام الجيش بتدمير المركبة مع فريق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المرافق لها".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-96-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075531017.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك
02:27 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 02:48 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع القوى "الجنوبية"، إيفان بيجما، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت عربة "بي.تي.ر" الأوكرانية وقتلت ما يصل إلى 15 جنديًا في اتجاه دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بيجما: "في اتجاه دونيتسك، أثناء محاولة وحدات القوات المحلية لتدوير المجموعات باستخدام صواريخ كورنيت، تم تدمير عربة بي.تي.ر العدو، وتم قتل ما يصل إلى 15 عضوًا في الجيش الأوكراني".
وأضاف بيجما: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بلدة فودياني، اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة للجيش الأول بواسطة طائرة بدون طيار مجهزة بجهاز رؤية حرارية مدرعة مصفحة. وقام الجيش بتدمير المركبة مع فريق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المرافق لها".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.