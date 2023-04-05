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القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-الروسية-تدمر-ناقلة-جند-مدرعة-أوكرانية-وحوالي-15-جنديا-في-اتجاه-دونيتسك-1075533159.html
القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك
القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع القوى "الجنوبية"، إيفان بيجما، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت عربة "بي.تي.ر" الأوكرانية وقتلت ما يصل إلى 15 جنديًا... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T02:27+0000
2023-04-05T02:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيجما: "في اتجاه دونيتسك، أثناء محاولة وحدات القوات المحلية لتدوير المجموعات باستخدام صواريخ كورنيت، تم تدمير عربة بي.تي.ر العدو، وتم قتل ما يصل إلى 15 عضوًا في الجيش الأوكراني".وأضاف بيجما: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بلدة فودياني، اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة للجيش الأول بواسطة طائرة بدون طيار مجهزة بجهاز رؤية حرارية مدرعة مصفحة. وقام الجيش بتدمير المركبة مع فريق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المرافق لها".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230404/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-96-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1075531017.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القضاء على نحو 15 جنديا أوكرانيا وتدمير ناقلة جند مدرعة أوكرانية على محور دونيتسك

02:27 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 02:48 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد رئيس المركز الصحفي لتجمع القوى "الجنوبية"، إيفان بيجما، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت عربة "بي.تي.ر" الأوكرانية وقتلت ما يصل إلى 15 جنديًا في اتجاه دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيجما: "في اتجاه دونيتسك، أثناء محاولة وحدات القوات المحلية لتدوير المجموعات باستخدام صواريخ كورنيت، تم تدمير عربة بي.تي.ر العدو، وتم قتل ما يصل إلى 15 عضوًا في الجيش الأوكراني".
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 96 مقذوفا خلال 24 ساعة
أمس, 22:41 GMT
وأضاف بيجما: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة بلدة فودياني، اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة للجيش الأول بواسطة طائرة بدون طيار مجهزة بجهاز رؤية حرارية مدرعة مصفحة. وقام الجيش بتدمير المركبة مع فريق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات المرافق لها".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:30 GMT
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