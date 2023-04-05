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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-المسلحة-الروسية-تعزز-خطوط-الدفاع-على-ضفاف-كاخوفكا-1075548644.html
القوات الروسية تعزز خطوط الدفاع على ضفاف كاخوفكا
القوات الروسية تعزز خطوط الدفاع على ضفاف كاخوفكا
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من الهندسة والتفجيرات الروسية تقوم بتعزيز خطوط الدفاع على ضفاف خزانات كاخوفكا. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T09:51+0000
2023-04-05T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تعمل على إنشاء وتركيب وسائل رادعة لأي هجوم قد يحدث من الجانب الأوكراني في المستقبل.وصرح قائد وحدة المتفجرات بأن الخطوط الدفاعية كانت مجهزة بمخابئ، والتي تم بناؤها ليس فقط مع مراعاة المتطلبات المنهجية، ولكن أيضًا مع مراعاة تجربة العملية العسكرية في أوكرانيا والقوة النارية التي يستخدمها العدو.
https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-خيرسون-تعلن-استهداف-محطة-كاخوفكا-للطاقة-الكهرومائية-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1069877861.html
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روسيا

القوات الروسية تعزز خطوط الدفاع على ضفاف كاخوفكا

09:51 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من الهندسة والتفجيرات الروسية تقوم بتعزيز خطوط الدفاع على ضفاف خزانات كاخوفكا.
وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تعمل على إنشاء وتركيب وسائل رادعة لأي هجوم قد يحدث من الجانب الأوكراني في المستقبل.

ولفتت المصادر إلى جانب الوسائل القياسية لردع هجوم العدو، يتم تعزيز خطوط الدفاع بشرائط إضافية من العوائق.

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وصرح قائد وحدة المتفجرات بأن الخطوط الدفاعية كانت مجهزة بمخابئ، والتي تم بناؤها ليس فقط مع مراعاة المتطلبات المنهجية، ولكن أيضًا مع مراعاة تجربة العملية العسكرية في أوكرانيا والقوة النارية التي يستخدمها العدو.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:20 GMT
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