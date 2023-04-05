https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-المسلحة-الروسية-تعزز-خطوط-الدفاع-على-ضفاف-كاخوفكا-1075548644.html
القوات الروسية تعزز خطوط الدفاع على ضفاف كاخوفكا
القوات الروسية تعزز خطوط الدفاع على ضفاف كاخوفكا
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من الهندسة والتفجيرات الروسية تقوم بتعزيز خطوط الدفاع على ضفاف خزانات كاخوفكا. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T09:51+0000
2023-04-05T09:51+0000
2023-04-05T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664384_0:252:2747:1797_1920x0_80_0_0_e05952668740ed1f898b2acd24704775.jpg
وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تعمل على إنشاء وتركيب وسائل رادعة لأي هجوم قد يحدث من الجانب الأوكراني في المستقبل.وصرح قائد وحدة المتفجرات بأن الخطوط الدفاعية كانت مجهزة بمخابئ، والتي تم بناؤها ليس فقط مع مراعاة المتطلبات المنهجية، ولكن أيضًا مع مراعاة تجربة العملية العسكرية في أوكرانيا والقوة النارية التي يستخدمها العدو.
https://sputnikarabic.ae/20221106/سلطات-خيرسون-تعلن-استهداف-محطة-كاخوفكا-للطاقة-الكهرومائية-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1069877861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664384_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_9dacd95bb924754a15820d7c05169fc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تعزز خطوط الدفاع على ضفاف كاخوفكا
09:51 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 10:15 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أفادت مصادر عسكرية روسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من الهندسة والتفجيرات الروسية تقوم بتعزيز خطوط الدفاع على ضفاف خزانات كاخوفكا.
وأشارت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك" أن القوات الروسية تعمل على إنشاء وتركيب وسائل رادعة لأي هجوم قد يحدث من الجانب الأوكراني في المستقبل.
ولفتت المصادر إلى جانب الوسائل القياسية لردع هجوم العدو، يتم تعزيز خطوط الدفاع بشرائط إضافية من العوائق.
وصرح قائد وحدة المتفجرات بأن الخطوط الدفاعية كانت مجهزة بمخابئ، والتي تم بناؤها ليس فقط مع مراعاة المتطلبات المنهجية، ولكن أيضًا مع مراعاة تجربة العملية العسكرية في أوكرانيا والقوة النارية التي يستخدمها العدو.