https://sputnikarabic.ae/20230405/الكرملين-موسكو-لا-ترى-أي-آفاق-لإجراء-محادثات-بشأن-أوكرانيا-حتى-الآن-1075550753.html
الكرملين: موسكو لا ترى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن
الكرملين: موسكو لا ترى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يرى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T10:14+0000
2023-04-05T10:14+0000
2023-04-05T10:14+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على السؤال حول كيفية تقييم الكرملين لاحتمال استئناف المفاوضات مع كييف على خلفية التصريحات بأن فلاديمير زيلينسكي قد ذهب إلى بولندا في زيارة رسمية لمناقشة كيفية العودة إلى المفاوضات مع روسيا، مع الرئيس البولندي أندريه دودا، وكذلك تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن الصين مستعدة لمناقشة التنظيم السياسي للصراع في أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي: "لا نرى أي احتمالات لذلك حتى الآن، لذلك لا يوجد شيء نضيفه هنا".وقال بيسكوف للصحفيين: "انضمام فنلندا إلى الناتو بالطيع لا يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن والقدرة على التنبؤ في القارة الأوروبية. هذا يشكل تهديداً إضافياً لنا. وهذا يلزمنا باتخاذ إجراءات ضرورية لإعادة التوازن إلى كل نظام الأمن".وأضاف بأنه لا يمكن حتى الآن تسمية خطوات محددة لإعادة التوازن، وأن هذا يتطلب بعض الوقت.ونوه إلى أنه "هذا ليس عملاً لمرة واحدة – بل عملية تتطلب وقتاً، لكن، كل ما يتطلبه ضمان أمننا سيتم الأخذ به".وفي سياق آخر، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتبادل الآراء حول خطة مينسك للسلام في أوكرانيا، مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
https://sputnikarabic.ae/20230405/ماكرون-الصين-بإمكانها-لعب-دور-كبير-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1075548742.html
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روسيا
الكرملين: موسكو لا ترى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يرى أي آفاق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حتى الآن.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على السؤال حول كيفية تقييم الكرملين لاحتمال استئناف المفاوضات مع كييف على خلفية التصريحات بأن فلاديمير زيلينسكي قد ذهب إلى بولندا في زيارة رسمية لمناقشة كيفية العودة إلى المفاوضات مع روسيا، مع الرئيس البولندي أندريه دودا، وكذلك تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن الصين مستعدة لمناقشة التنظيم السياسي للصراع في أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي: "لا نرى أي احتمالات لذلك حتى الآن، لذلك لا يوجد شيء نضيفه هنا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "انضمام فنلندا إلى الناتو بالطيع لا يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن والقدرة على التنبؤ في القارة الأوروبية. هذا يشكل تهديداً إضافياً لنا. وهذا يلزمنا باتخاذ إجراءات ضرورية لإعادة التوازن إلى كل نظام الأمن".
وأضاف بأنه لا يمكن حتى الآن تسمية خطوات محددة لإعادة التوازن، وأن هذا يتطلب بعض الوقت.
ونوه إلى أنه "هذا ليس عملاً لمرة واحدة – بل عملية تتطلب وقتاً، لكن، كل ما يتطلبه ضمان أمننا سيتم الأخذ به".
وفي سياق آخر، أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يتبادل الآراء حول خطة مينسك للسلام في أوكرانيا، مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.