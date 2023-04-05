عربي
https://sputnikarabic.ae/20230405/المخابرات-العراقية-تعلن-قتل-أخطر-إرهابيي-داعش-في-كمين-لها-بإدلب-السورية-1075558261.html
المخابرات العراقية تعلن قتل "أخطر إرهابيي داعش" في كمين لها بإدلب السورية
المخابرات العراقية تعلن قتل "أخطر إرهابيي داعش" في كمين لها بإدلب السورية
أعلنت المخابرات العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل خالد الجبوري، الذي وصفته بأنه "أخطر إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:54+0000
2023-04-05T12:54+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg
وأوضحت جهاز المخابرات الوطني، في بيان له، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تمكن الجهاز بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري المكنى يعقوب المهاجر".وأكد الجهاز أن المقتول "يعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقة مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص".ولفت جهاز المخابرات الوطني إلى أنه تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية.وأوضح الجهاز أن الجبوري "انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الإرهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عددا من المواقع في هيكليته، أهمها المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى والمسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى وآخرها والي تركيا، إذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا".ولفت الجهاز إلى أن العملية جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية، مؤكدا "استمراره بملاحقة فلول داعش داخل العراق وخارجه".
https://sputnikarabic.ae/20230317/الدفاع-العراقية-تعلن-مقتل-4-إرهابيين-من-داعش-غربي-البلاد-1074868438.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101997/24/1019972484_152:0:3324:2379_1920x0_80_0_0_42a4b84fc89ee7f508c54681d5e76ba7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار

المخابرات العراقية تعلن قتل "أخطر إرهابيي داعش" في كمين لها بإدلب السورية

12:54 GMT 05.04.2023
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المخابرات العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل خالد الجبوري، الذي وصفته بأنه "أخطر إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي".
وأوضحت جهاز المخابرات الوطني، في بيان له، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تمكن الجهاز بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري المكنى يعقوب المهاجر".
وأكد الجهاز أن المقتول "يعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقة مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص".
ولفت جهاز المخابرات الوطني إلى أنه تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية.
الحشد الشعبي في الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
الدفاع العراقية تعلن مقتل 4 إرهابيين من "داعش" غربي البلاد
17 مارس, 21:54 GMT
وأوضح الجهاز أن الجبوري "انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الإرهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عددا من المواقع في هيكليته، أهمها المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى والمسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى وآخرها والي تركيا، إذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا".
ولفت الجهاز إلى أن العملية جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية، مؤكدا "استمراره بملاحقة فلول داعش داخل العراق وخارجه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала