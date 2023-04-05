https://sputnikarabic.ae/20230405/المخابرات-العراقية-تعلن-قتل-أخطر-إرهابيي-داعش-في-كمين-لها-بإدلب-السورية-1075558261.html
المخابرات العراقية تعلن قتل "أخطر إرهابيي داعش" في كمين لها بإدلب السورية
المخابرات العراقية تعلن قتل "أخطر إرهابيي داعش" في كمين لها بإدلب السورية
أعلنت المخابرات العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل خالد الجبوري، الذي وصفته بأنه "أخطر إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:54+0000
2023-04-05T12:54+0000
2023-04-05T12:54+0000
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وأوضحت جهاز المخابرات الوطني، في بيان له، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تمكن الجهاز بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري المكنى يعقوب المهاجر".وأكد الجهاز أن المقتول "يعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقة مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص".ولفت جهاز المخابرات الوطني إلى أنه تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية.وأوضح الجهاز أن الجبوري "انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الإرهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عددا من المواقع في هيكليته، أهمها المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى والمسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى وآخرها والي تركيا، إذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا".ولفت الجهاز إلى أن العملية جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية، مؤكدا "استمراره بملاحقة فلول داعش داخل العراق وخارجه".
https://sputnikarabic.ae/20230317/الدفاع-العراقية-تعلن-مقتل-4-إرهابيين-من-داعش-غربي-البلاد-1074868438.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار
المخابرات العراقية تعلن قتل "أخطر إرهابيي داعش" في كمين لها بإدلب السورية
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أعلنت المخابرات العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل خالد الجبوري، الذي وصفته بأنه "أخطر إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي".
وأوضحت جهاز المخابرات الوطني، في بيان له، بحسب وكالة
الأنباء العراقية "واع"، أنه "تمكن الجهاز بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري المكنى يعقوب المهاجر".
وأكد الجهاز أن المقتول "يعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقة مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص".
ولفت جهاز المخابرات الوطني إلى أنه تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية
.
وأوضح الجهاز أن الجبوري "انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الإرهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عددا من المواقع في هيكليته، أهمها المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى والمسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى وآخرها والي تركيا، إذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية
في أوروبا".
ولفت الجهاز إلى أن العملية جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية، مؤكدا "استمراره بملاحقة فلول داعش داخل العراق وخارجه".