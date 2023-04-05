https://sputnikarabic.ae/20230405/الميزان-التجاري-للاتحاد-الأوروبي-يسجل-أدنى-مستوى-له-في-عام-2022-1075549470.html
الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له في عام 2022
الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له في عام 2022
يقدم فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا حول بلوغ الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2022، أدنى مستوى له منذ عام 2012. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T10:21+0000
2023-04-05T10:21+0000
2023-04-05T10:23+0000
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انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, инфографика
الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له في عام 2022
10:21 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
يقدم فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا حول بلوغ الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي في عام 2022، أدنى مستوى له منذ عام 2012.