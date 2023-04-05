https://sputnikarabic.ae/20230405/ببغاء-يشارك-في-مباراة-لكرة-القدم-ويتسبب-بتوقفها-فيديو-1075556258.html
ببغاء يشارك في مباراة لكرة القدم ويتسبب بتوقفها... فيديو
ببغاء يشارك في مباراة لكرة القدم ويتسبب بتوقفها... فيديو
تسبب دخول ببغاء بشكل مفاجئ إلى أرض الملعب خلال بطولة شباب البرتغال بتوقف المباراة لوقت قصير. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:07+0000
2023-04-05T12:07+0000
2023-04-05T12:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
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وتصدر مشهد وقوف الببغاء على أرض الملعب منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا الأخير واثقا بنفسه بين أبطال المنتخبين.وحاول أفراد تابعين لحراس الأمن المنتشرين حول الملعب الإمساك بالببغاء وإبعاده بهدف استكمال المباراة، لكن الأخير أفلت منهم أكثر من مرة، وقرر الطائر الصغير أخيرا "عدم المشاركة في البطولة" وحلق مبتعدا عن أرض الملعب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
ببغاء يشارك في مباراة لكرة القدم ويتسبب بتوقفها... فيديو
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تسبب دخول ببغاء بشكل مفاجئ إلى أرض الملعب خلال بطولة شباب البرتغال بتوقف المباراة لوقت قصير.
وتصدر مشهد وقوف الببغاء على أرض الملعب منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا الأخير واثقا بنفسه بين أبطال المنتخبين.
وتظهر المشاهد وقوف الببغاء بالقرب من اللاعبين الذين نفذوا حركات إحماء، حيث أظهرت حركة ساق الببغاء محاولته تقليد اللاعبين، وسط ضحك المعلق الرياضي والجمهور.
وحاول أفراد تابعين لحراس الأمن المنتشرين حول الملعب الإمساك بالببغاء وإبعاده بهدف استكمال المباراة، لكن الأخير أفلت منهم أكثر من مرة، وقرر الطائر الصغير أخيرا "عدم المشاركة في البطولة" وحلق مبتعدا عن أرض الملعب.