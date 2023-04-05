https://sputnikarabic.ae/20230405/بن-غفير-يعترض-على-رد-الجيش-الإسرائيلي-ضد-قطاع-غزة-كان-يجب-إزالة-رؤوس-1075556358.html
بن غفير يعترض على رد الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة: كان يجب إزالة رؤوس
بن غفير يعترض على رد الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة: كان يجب إزالة رؤوس
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على "قصف الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة". 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:04+0000
2023-04-05T12:04+0000
2023-04-05T12:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن بن غفير اعترض على رد الجيش ضد غزة، قائلًا: "كان يجب إزالة رؤوس وليس قصف أماكن غير مأهولة"، داعيا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة.وأفادت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بشكل أولي تم إطلاق 9 صواريخ من غزة في الساعة الماضية على دفعتين، تم اعتراض بعضها وسقط بعض منها في مناطق مفتوحة".وأضافت أن "دوي انفجارات سمع في المنطقة وتحديدا في منطقة مستوطنات غلاف غزة وبلدة سديروت ومعبر أيرز، حيث دوت فيها صافرات الإنذار، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد منها".كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20230405/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الإبقاء-في-حالة-تأهب-وجاهزية-على-كافة-الجبهات-والساحات-1075537284.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
بن غفير يعترض على رد الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة: كان يجب إزالة رؤوس
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علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، على "قصف الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة".
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن بن غفير اعترض على رد الجيش ضد غزة، قائلًا: "كان يجب إزالة رؤوس وليس قصف أماكن غير مأهولة"، داعيا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة.
وأفادت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة
تزامنا مع أحداث الأقصى فجر اليوم.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه "بشكل أولي تم إطلاق 9 صواريخ من غزة في الساعة الماضية على دفعتين، تم اعتراض بعضها وسقط بعض منها في مناطق مفتوحة".
وأضافت أن "دوي انفجارات سمع في المنطقة وتحديدا في منطقة مستوطنات غلاف غزة وبلدة سديروت ومعبر أيرز، حيث دوت فيها صافرات الإنذار، وأن منظومة القبة الحديدية اعترضت العديد منها".
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز والرصاص المطاطي
عقب اقتحام القوات الإسرائيلي للمسجد القبلي في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، فيما اعتقلت القوات العشرات منهم وقامت بتحويلهم إلى مراكز أمنية في المدينة.