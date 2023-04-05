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https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-تشهد-أزمة-عميقة-1075560202.html
بوتين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد أزمة عميقة
بوتين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد أزمة عميقة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان، تمر بأزمة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T13:14+0000
2023-04-05T13:34+0000
روسيا
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وقال بوتين، خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان بشكل مباشر، للأسف تشهد أزمة عميقة. وتستند إلى نهج مختلف اختلافا جوهريا في تكوين النظام العالمي الحديث".كما تطرق الرئيس الروسي في حديثه إلى العلاقات مع النرويج التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، الشيء الذي لا يلبي مصالح شعبي البلدين.وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت في الآونة الأخيرة وأصبحت أوروبا في مواجهة روسيا مباشرة.
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روسيا

بوتين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد أزمة عميقة

13:14 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Alexey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Alexey Danichev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان، تمر بأزمة عميقة.
وقال بوتين، خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، التي يعتمد عليها الأمن والاستقرار العالميان بشكل مباشر، للأسف تشهد أزمة عميقة. وتستند إلى نهج مختلف اختلافا جوهريا في تكوين النظام العالمي الحديث".
كما تطرق الرئيس الروسي في حديثه إلى العلاقات مع النرويج التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها، الشيء الذي لا يلبي مصالح شعبي البلدين.
وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تدهورت في الآونة الأخيرة وأصبحت أوروبا في مواجهة روسيا مباشرة.
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