https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وسلطنة-عمان-تتطور-بشكل-تدريجي-1075562148.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي
بوتين: العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:11+0000
2023-04-05T14:11+0000
2023-04-05T14:56+0000
العالم العربي
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي. خلال محادثة هاتفية حديثة مع السلطان آل سعيد، ناقشنا بالتفصيل القضايا الموضوعية للتعاون الروسي العماني المخطط له. تهدف الإدارات والهياكل التجارية الروسية ذات الصلة إلى تكثيف العمل لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية".وجاء في بيان الكرملين أن الرئيس الروسي وسلطان عمان أجريا مراجعة مفصلة لحالة وآفاق تطوير التعاون بين البلدين.وأضاف البيان: "كما تبادل رئيسا الدولتين وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس الروسي آل سعيد والشعب العماني على بداية شهر رمضان المبارك للمسلمين".واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الشخصية والحوار على مختلف المستويات.
https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-روسيا-ستواصل-تقديم-الدعم-لسوريا-في-أعقاب-الكوارث-الطبيعية-وستدعم-إعادة-الإعمار-السياسي-1075558575.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, روسيا
العالم العربي, سلطنة عمان, روسيا
بوتين: العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي
14:11 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 14:56 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد: "العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان تتطور بشكل تدريجي. خلال محادثة هاتفية حديثة مع السلطان آل سعيد، ناقشنا بالتفصيل القضايا الموضوعية للتعاون الروسي العماني المخطط له. تهدف الإدارات والهياكل التجارية الروسية ذات الصلة إلى تكثيف العمل لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد بحث نهاية الشهر الماضي، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، توسيع التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فيها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وجاء في بيان الكرملين أن الرئيس الروسي وسلطان عمان أجريا مراجعة مفصلة لحالة وآفاق تطوير التعاون بين البلدين.
"في سياق هذا الاتصال الثنائي الأول رفيع المستوى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، أجريت مراجعة مفصلة لحالة وآفاق تطوير التعاون الروسي - العماني. وقد تم إيلاء اهتمام خاص لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، وتنفيذ المشاريع المشتركة، ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية".
وأضاف البيان: "كما تبادل رئيسا الدولتين وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس الروسي آل سعيد والشعب العماني على بداية شهر رمضان المبارك للمسلمين".
واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الشخصية والحوار على مختلف المستويات.