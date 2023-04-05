https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-خلال-تسلم-أوراق-اعتماد-السفراء-الجدد-روسيا-منفتحة-على-الحوار-مع-جميع-الدول-ولا-تنوي-الانعزال-1075557314.html
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد، أن بلاده منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال، مضيفا أن موسكو تعول على أن... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:39+0000
2023-04-05T12:39+0000
2023-04-05T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد بوتين على أن روسيا ستواصل العمل كواحدة من مراكز السياسة العالمية وستحافظ على توازن عالمي مستقر على أساس أجندة بناءة.وقال بوتين "ستواصل بلادنا العمل، كأحد المراكز السيادية والموثوقة للسياسة العالمية، وذلك لتحقيق المهمة التاريخية، المتمثلة في الحفاظ على التوازن العالمي، وبناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يوفر فرصًا للتنمية، على أساس أجندة بناءة وموحدة".كما تطرق الرئيس بوتين إلى قضية خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، حيث أمل في إنشاء لجنة دولية للتحقيق في التفجيرات وتضم الدول المعنية.وقال بوتين بهذا الصدد: "بادئ ذي بدء لا سأذكر بالتخريب، ذي حدث في أيلول/سبتمبر 2022 على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2"، نأمل، سعادة السفير، أن يدعم الجانب الدنماركي اقتراحنا بإنشاء لجنة دولية مستقلة للوقوف على كل ملابسات ما حدث".
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روسيا
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال
12:39 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد، أن بلاده منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال، مضيفا أن موسكو تعول على أن يلتزم الشركاء بمبادئ المساواة في العلاقات.
وأكد بوتين على أن روسيا ستواصل العمل كواحدة من مراكز السياسة العالمية وستحافظ على توازن عالمي مستقر على أساس أجندة بناءة.
وقال بوتين "ستواصل بلادنا العمل، كأحد المراكز السيادية والموثوقة للسياسة العالمية، وذلك لتحقيق المهمة التاريخية، المتمثلة في الحفاظ على التوازن العالمي، وبناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يوفر فرصًا للتنمية، على أساس أجندة بناءة وموحدة".
كما تطرق الرئيس بوتين إلى قضية خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، حيث أمل في إنشاء لجنة دولية للتحقيق في التفجيرات وتضم الدول المعنية.
وقال بوتين بهذا الصدد: "بادئ ذي بدء لا سأذكر بالتخريب، ذي حدث في أيلول/سبتمبر 2022 على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2"، نأمل، سعادة السفير، أن يدعم الجانب الدنماركي اقتراحنا بإنشاء لجنة دولية مستقلة للوقوف على كل ملابسات ما حدث".