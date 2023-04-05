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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-خلال-تسلم-أوراق-اعتماد-السفراء-الجدد-روسيا-منفتحة-على-الحوار-مع-جميع-الدول-ولا-تنوي-الانعزال-1075557314.html
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال
بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد، أن بلاده منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال، مضيفا أن موسكو تعول على أن... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T12:39+0000
2023-04-05T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد بوتين على أن روسيا ستواصل العمل كواحدة من مراكز السياسة العالمية وستحافظ على توازن عالمي مستقر على أساس أجندة بناءة.وقال بوتين "ستواصل بلادنا العمل، كأحد المراكز السيادية والموثوقة للسياسة العالمية، وذلك لتحقيق المهمة التاريخية، المتمثلة في الحفاظ على التوازن العالمي، وبناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يوفر فرصًا للتنمية، على أساس أجندة بناءة وموحدة".كما تطرق الرئيس بوتين إلى قضية خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، حيث أمل في إنشاء لجنة دولية للتحقيق في التفجيرات وتضم الدول المعنية.وقال بوتين بهذا الصدد: "بادئ ذي بدء لا سأذكر بالتخريب، ذي حدث في أيلول/سبتمبر 2022 على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2"، نأمل، سعادة السفير، أن يدعم الجانب الدنماركي اقتراحنا بإنشاء لجنة دولية مستقلة للوقوف على كل ملابسات ما حدث".
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بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال

12:39 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد، أن بلاده منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولا تنوي الانعزال، مضيفا أن موسكو تعول على أن يلتزم الشركاء بمبادئ المساواة في العلاقات.
وأكد بوتين على أن روسيا ستواصل العمل كواحدة من مراكز السياسة العالمية وستحافظ على توازن عالمي مستقر على أساس أجندة بناءة.
وقال بوتين "ستواصل بلادنا العمل، كأحد المراكز السيادية والموثوقة للسياسة العالمية، وذلك لتحقيق المهمة التاريخية، المتمثلة في الحفاظ على التوازن العالمي، وبناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يوفر فرصًا للتنمية، على أساس أجندة بناءة وموحدة".
كما تطرق الرئيس بوتين إلى قضية خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم"، حيث أمل في إنشاء لجنة دولية للتحقيق في التفجيرات وتضم الدول المعنية.
وقال بوتين بهذا الصدد: "بادئ ذي بدء لا سأذكر بالتخريب، ذي حدث في أيلول/سبتمبر 2022 على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2"، نأمل، سعادة السفير، أن يدعم الجانب الدنماركي اقتراحنا بإنشاء لجنة دولية مستقلة للوقوف على كل ملابسات ما حدث".
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