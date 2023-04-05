https://sputnikarabic.ae/20230405/بوتين-يلقي-خطابا-مطولا-خلال-حفل-تقديم-أوراق-اعتماد-السفراء-الجدد-1075553300.html
بوتين يلقي خطابا مطولا خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد
بوتين يلقي خطابا مطولا خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا مطولًا حول قضايا السياسة الخارجية خلال... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:22+0000
2023-04-05T11:22+0000
2023-04-05T11:22+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "اليوم سيتم أيضًا حفل تقديم أوراق الاعتماد، ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاث ساعات. سيكون تقليديًا في قصر الكرملين الكبير".أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، سيرغي رازوف، من مهامه كسفير روسيا لدى إيطاليا وسان مارينو، وعيّن أليكسي بارامونوف، في هذا المنصب، وتم نشر المرسومين بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بارامونوف، سفيرا لروسيا لدى سان مارينو. وبموجب مرسوم منفصل، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، سيرغي رازوف، من منصبه كسفير لدى إيطاليا وسان مارينو .
https://sputnikarabic.ae/20230331/بوتين-يقيل-سفيري-روسيا-لدى-لاتفيا-وإستونيا---1075368016.html
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روسيا
بوتين يلقي خطابا مطولا خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا مطولًا حول قضايا السياسة الخارجية خلال حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الجدد.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "اليوم سيتم أيضًا حفل تقديم أوراق الاعتماد، ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاث ساعات. سيكون تقليديًا في قصر الكرملين الكبير".
وأضاف بيسكوف: "من المعتاد أن يلقي بوتين خطابًا مطولًا إلى حد ما حول قضايا السياسة الخارجية خلال الحفل".
أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، سيرغي رازوف، من مهامه كسفير روسيا لدى إيطاليا وسان مارينو، وعيّن أليكسي بارامونوف، في هذا المنصب، وتم نشر المرسومين بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين بارامونوف، سفيرا لروسيا لدى سان مارينو. وبموجب مرسوم منفصل، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، سيرغي رازوف، من منصبه كسفير لدى إيطاليا وسان مارينو .