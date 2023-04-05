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بيلاروسيا تجري تدريبات للقوات الجوية والدفاع الجوي بالقرب من الحدود البولندية
بيلاروسيا تجري تدريبات للقوات الجوية والدفاع الجوي بالقرب من الحدود البولندية
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستجري تدريبات تكتيكية للقوات الجوية والدفاع الجوي في ساحة تدريب "بريست" بالقرب من حدود بولندا. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت وزارة الدفاع: "يلاحظ أنه في إطار التدريب، سيتعين على قيادة الفرقة اتخاذ قرار بالانتقال والسير إلى منطقة تمركز جديدة، ونشر الفرقة في تشكيلات قتالية والقيام بواجب قتالي".
https://sputnikarabic.ae/20230405/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-مثل-موسكو-تهدف-إلى-تعميق-التكامل-بين-البلدين-1075543750.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

بيلاروسيا تجري تدريبات للقوات الجوية والدفاع الجوي بالقرب من الحدود البولندية

11:17 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستجري تدريبات تكتيكية للقوات الجوية والدفاع الجوي في ساحة تدريب "بريست" بالقرب من حدود بولندا.

وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية: "وفقا لخطة التدريب للغرض المقصود، سيتم إجراء تدريب تكتيكي في ساحة تدريب "بريست" مع واحدة من وحدات فوج الصواريخ المضادة للطائرات والتابع للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي".

وذكرت وزارة الدفاع: "يلاحظ أنه في إطار التدريب، سيتعين على قيادة الفرقة اتخاذ قرار بالانتقال والسير إلى منطقة تمركز جديدة، ونشر الفرقة في تشكيلات قتالية والقيام بواجب قتالي".
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وأضافت الدفاع البيلاروسية: "يجب حل المهام في ظروف التداخل الإلكتروني النشط المستمر، وتأثير مجموعات التخريب والاستطلاع، واستخدام الطائرات دون طيار".

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