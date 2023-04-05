https://sputnikarabic.ae/20230405/تتدفق-مثل-نهر-النيل-موسيقى-صينية-مصرية-تبهر-جمهور-أهرامات-الجيزة-1075540928.html

تتدفق مثل نهر النيل... موسيقى صينية مصرية تبهر جمهور أهرامات الجيزة

تتدفق مثل نهر النيل... موسيقى صينية مصرية تبهر جمهور أهرامات الجيزة

قدم أعضاء من الأوركسترا الوطنية من الصين ومصر حفلًا فنيًا أذهل الجماهير بالموسيقى التقليدية الحية، تحت السماء المصرية في منطقة أهرامات الجيزة جنوب غرب القاهرة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T08:45+0000

2023-04-05T08:45+0000

2023-04-05T08:45+0000

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انطلقت فعاليات الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية والتي تم تنظيمها في مسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش زيارة هوه بينغ، وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، وهي أول زيارة من نوعها منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.وشارك في حضور الاحتفالية أيضًا وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ووزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، ونائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، والسفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، وكذلك الوفد الرسمي المرافق للوزير الصيني خلال زيارته لمصر. بالإضافة إلى أكثر من 600 ضيف صيني ومصري.عزف فنانو الأوركسترا التقليدية الصينية خلال العرض الحي مقطوعات موسيقية شهيرة فريدة ورائعة مثل "سباق الخيل" و"المظلة الزاهية وزهور السحلب" وغيرها من الكلاسيكيات الصينية، كما أدوا القطعة الموسيقية الشهيرة "انطباعات الورد".وخلقت موسيقى آلات البيبا الصينية والعود العربي، وهما أداتان موسيقيتان من نفس الأصل، تناغمًا مذهلًا أدبهر جمهور الحفل.وقالت فاطمة عصام، إحد الحاضرين في الحفل، لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية:وتوزعت في موقع الحفل لافتات كتب عليها "دعوا الصداقة الصينية المصرية تتدفق إلى الأمام مثل نهر النيل".ومن جانبه، أشار السيد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن تنظيم هذا الحفل، والذي جاء بالتعاون مع الجانب الصين، "يعكس عمق العلاقات السياحية والثقافية بين البلدين ويبرز جانب كبير من التشابه الموجود بين الثقافة والحضارة المصرية ونظيرتها الصينية"، لافتاً إلى "أن العرض الموسيقي الذي تم تقديمه اليوم عكس أيضاً مدى التقارب والتشابه الكبير بين العديد من الآلات التى تستخدمها الفرق الصينية، وبين مثيلتها التى تستخدمها فرق الموسيقى العربية والشرقية في مصر والوطن العربي".كما أوضح القاضي أن "هذا الحفل سيساهم بشكل كبير في الترويج السياحي لمصر في السوق الصيني الذي يعتبر من أهم الأسواق السياحية الهامة بالنسبة لمصر". وعلل اختيار إقامة هذا الحفل بمنطقة أهرامات الجيزة إلى أنها "تعد أيقونة السياحة المصرية، وخاصة في ظل شغف السائح الصيني بالحضارة المصرية العريقة".

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