https://sputnikarabic.ae/20230405/تحطم-طائرة-أوكرانية-خفيفة-بمقاطعة-بريانسك-والقبض-على-قائدها--1075570099.html
تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك والقبض على قائدها
تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك والقبض على قائدها
تحطمت طائرة أوكرانية خفيفة في كلينتسوفسكي في منطقة بريانسك الروسية، حاول الطيار الهروب إلى الأراضي الأوكرانية، لكن تم اعتقاله من قبل مفرزة حدودية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T17:09+0000
2023-04-05T17:09+0000
2023-04-05T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحطم طائرة "آن 26" الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الأربعاء: "لأسباب غير معروفة، تحطمت الطائرة بالقرب من قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك. واحتجزت دورية حدودية الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، من قبل دورية حدودية".يشار إلى أن موظفي دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك سجلوا يوم الأربعاء انتهاكًا للحدود الروسية من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه فيما يتعلق بالأجنبي، فإن الإجراءات جارية، وستتخذ نتائجها قرارًا إجرائيًا.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تحطم طائرة "آن 26" الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, تحطم طائرة "آن 26" الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك والقبض على قائدها
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تحطمت طائرة أوكرانية خفيفة في كلينتسوفسكي في منطقة بريانسك الروسية، حاول الطيار الهروب إلى الأراضي الأوكرانية، لكن تم اعتقاله من قبل مفرزة حدودية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الأربعاء: "لأسباب غير معروفة، تحطمت الطائرة بالقرب من قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك. واحتجزت دورية حدودية الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، من قبل دورية حدودية".
يشار إلى أن موظفي دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك سجلوا يوم الأربعاء انتهاكًا للحدود الروسية من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.
وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه فيما يتعلق بالأجنبي، فإن الإجراءات جارية، وستتخذ نتائجها قرارًا إجرائيًا.