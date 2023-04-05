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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/تحطم-طائرة-أوكرانية-خفيفة-بمقاطعة-بريانسك-والقبض-على-قائدها--1075570099.html
تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك والقبض على قائدها
تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك والقبض على قائدها
تحطمت طائرة أوكرانية خفيفة في كلينتسوفسكي في منطقة بريانسك الروسية، حاول الطيار الهروب إلى الأراضي الأوكرانية، لكن تم اعتقاله من قبل مفرزة حدودية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T17:09+0000
2023-04-05T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تحطم طائرة "آن 26" الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الأربعاء: "لأسباب غير معروفة، تحطمت الطائرة بالقرب من قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك. واحتجزت دورية حدودية الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، من قبل دورية حدودية".يشار إلى أن موظفي دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك سجلوا يوم الأربعاء انتهاكًا للحدود الروسية من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه فيما يتعلق بالأجنبي، فإن الإجراءات جارية، وستتخذ نتائجها قرارًا إجرائيًا.
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روسيا, تحطم طائرة "آن 26" الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
روسيا, تحطم طائرة "آن 26" الأوكرانية, أخبار أوكرانيا

تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك والقبض على قائدها

17:09 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي- 28 إن إم" الروسية
مروحية مي- 28 إن إم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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تحطمت طائرة أوكرانية خفيفة في كلينتسوفسكي في منطقة بريانسك الروسية، حاول الطيار الهروب إلى الأراضي الأوكرانية، لكن تم اعتقاله من قبل مفرزة حدودية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الأربعاء: "لأسباب غير معروفة، تحطمت الطائرة بالقرب من قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك. واحتجزت دورية حدودية الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، من قبل دورية حدودية".
يشار إلى أن موظفي دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك سجلوا يوم الأربعاء انتهاكًا للحدود الروسية من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.
وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه فيما يتعلق بالأجنبي، فإن الإجراءات جارية، وستتخذ نتائجها قرارًا إجرائيًا.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
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