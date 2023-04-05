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https://sputnikarabic.ae/20230405/ترامب-الدولار-ينهار-ولن-يكون-العملة-العالمية-قريبا-إنها-هزيمة-غير-مسبوقة-منذ-200-عام-1075537862.html
ترامب: الدولار ينهار ولن يكون العملة العالمية قريبا.. إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام
ترامب: الدولار ينهار ولن يكون العملة العالمية قريبا.. إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، محذرا من أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T07:26+0000
2023-04-05T07:26+0000
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وأضاف ترامب، مخاطبا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا "عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى".وكان ترامب قد دفع، أمام المحكمة، مساء أمس، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وُجّهت إليه، وهي ناشئة عما يُعرف بـ"مدفوعات شراء الصمت" لعام 2016، في حين تُعدّ هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية تُوجه لرئيس أمريكي سابق.وتتعلق القضية بمدفوعات، من خلال وسيط، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز؛ لشراء صمتها لإخفاء علاقة غرامية مزعومة مع ترمب، قبل انتخابات عام 2016.كما انتقد الرئيس السابق، المدعي العام في نيويورك ألفين براغ؛ لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية التدخل في الانتخابات، دون تقديم أدلة.وترامب يخوض سباق الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024. ومن المتوقع أن يعود إلى مسار حملته قريباً، غير أنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230405/ترامب-الولايات-المتحدة-ذاهبة-إلى-الجحيم-وبايدن-يقودنا-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1075532108.html
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العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم

ترامب: الدولار ينهار ولن يكون العملة العالمية قريبا.. إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام

07:26 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، محذرا من أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.
وأضاف ترامب، مخاطبا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا "عملتنا تنهار وقريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية، إنها هزيمة غير مسبوقة منذ 200 عام، وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى".
وتابع "الولايات المتحدة في حالة فوضى. اقتصادنا ينهار، والتضخم خارج عن السيطرة، وروسيا انضمت إلى الصين، والسعودية انضمت إلى إيران"، لافتا إلى أن الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية "شكلت معا تحالفا خطيرا ومدمرا" ما كان ليحدث تحت قيادته.
وكان ترامب قد دفع، أمام المحكمة، مساء أمس، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية وُجّهت إليه، وهي ناشئة عما يُعرف بـ"مدفوعات شراء الصمت" لعام 2016، في حين تُعدّ هذه الاتهامات أول اتهامات جنائية تُوجه لرئيس أمريكي سابق.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
ترامب: الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم" وبايدن "يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة"
01:34 GMT
وتتعلق القضية بمدفوعات، من خلال وسيط، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز؛ لشراء صمتها لإخفاء علاقة غرامية مزعومة مع ترمب، قبل انتخابات عام 2016.
كما انتقد الرئيس السابق، المدعي العام في نيويورك ألفين براغ؛ لتوجيهه اتهامات جنائية ضده، وأعلن نفسه ضحية التدخل في الانتخابات، دون تقديم أدلة.
وترامب يخوض سباق الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024. ومن المتوقع أن يعود إلى مسار حملته قريباً، غير أنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.
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