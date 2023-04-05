https://sputnikarabic.ae/20230405/ترقب-في-السودان-انتظارا-لإنهاء-الجمود-السياسي-في-البلاد-واتفاق-جميع-الأطراف-1075565938.html

ترقب في السودان انتظارا لإنهاء الجمود السياسي في البلاد واتفاق جميع الأطراف

ترقب في السودان انتظارا لإنهاء الجمود السياسي في البلاد واتفاق جميع الأطراف

ترقب كبير لما تؤول إليه الأوضاع في السودان، حيث يعلق كثيرون الأمل على اتفاق جميع الأطراف المتصارعة من أجل توقيع اتفاق نهائي يرسم شكل المرحلة الانتقالية ويتبعه... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T15:21+0000

2023-04-05T15:21+0000

2023-04-05T15:21+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

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ترقب في السودان انتظارا لإنهاء الجمود السياسي في البلاد واتفاق جميع الأطراف ترقب في السودان انتظارا لإنهاء الجمود السياسي في البلاد واتفاق جميع الأطراف

المشهد السوداني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم حيث ظهر انقسام جديد في صف المكون العسكري مع رفض البعض لإندماج قوات الدعم السريع داخل الجيش، بالإضافة إلى الخلاف بين رؤية قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو ورئيس المجلس العسكري المشير عبد الفتاح البرهان، حول خريطة تسيير المرحلة الانتقالية ودور المجلس العسكري فيها.بينما تجري اللجان الفنية العسكرية مشاورات حول عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وتتزامن هذه التطورات مع استمرار لجان المقاومة وقوى سياسية ومهنية أخرى في التحشيد لمظاهرات جديدة.وكان الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد يوسف، قد أعلن عن اكتمال مسودة الاتفاق السياسي؛ إلا أنه قال إن القضايا الفنية المتعلقة بملف الإصلاح الأمني والعسكري لا تزال عالقة.وأوضح أن المجموعات المختلفة فرغت من بعض التعديلات التي طلبتها القوات المسلحة والدعم السريع والقوى المدنية الأخرى، وكل الأطراف قدمت رؤيتها للجنة الفنية المشكلة المعنية بالإصلاح العسكري ومعالجة النقاط العالقة بما يرضي كافة القوى، والجميع في انتظار تحديد يوم التوقيع على الاتفاق النهائي.وذكر أن الخلاف الأبرز داخل الجيش تمثل في تباين وجهات النظر حول الوقت الذي يمكن فيه دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة بشكل نهائي - ثلاثة أو ستة أعوام إلى عشرة أعوام كحد أقصى - ونصل من خلال هذا الدمج إلى جيش وطني موحد يعبر ويحمي أرض السودان.في الوقت نفسه ترفض الكثير من القوى الاتفاق الإطاري برمته وتؤكد أن هناك إقصاء لصالح قوى بعينها وتطالب بحوار مجتمعي أشمل من أجل الوصول الى توافق جميع القوى الفاعلة في السودان.. بينما تحاول بعض دول الجوار ومنها مصر الدفع من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وعدم الانزلاق الى صراع جديد مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية.وقال منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة في السودان لـ "سبوتنيك" إن كل ما يجري في السودان بين الأطراف الفاعلة من القوى السياسية والمجلس العسكري ربما لا يصل إلى هدف محدد، فإذا تم التوقيع على الاتفاق النهائي، وإن كنت لا أعتقد أن يتم ذلك، لأنه في الأساس لا يوجد اتفاق وكل طرف لديه الكثير من النقاط التي يرغب تضمينها في هذا الاتفاق، لذا أري أن يوم 6 أبريل سوف يمر كما حدث في الأول من أبريل، وفي أفضل الأحوال وأحسنها أن يستمر الوضع بتلك الطريقة من التأجيلات المتتالية ولا يحدث توقيع على أي وثيقة، وإذا حدث توقيع سوف يكون في إطار ضيق جدا لن يحل المشكلة على الإطلاق، المشكلة السودانية أكبر بكثير من عملية دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وما إلى ذلك من مغالطات سياسية موجودة الآن في الخرطوم.

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