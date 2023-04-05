https://sputnikarabic.ae/20230405/تزويد-الدبابات-الروسية-بقبعة-غريبة-لسبب-مهم-1075565081.html
تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
ظهر جنود الكتيبة العاشرة المنفصلة التابعة لفيلق في جيش جمهورية دونيتسك الشعبية، وهم يقودون دبابات مزودة بما يشبه "القبعة" وهي عبارة عن وسيلة حماية مثبتة بشكل... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:48+0000
2023-04-05T14:48+0000
2023-04-05T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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يستخدم الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة بشكل متزايد طائرات من دون طيار تحمل عبوات ناسفة أو رؤوسا حربية لقنابل يدوية من نوع "راي" (بغ-7فل) لقاذفات "آر بي جي".وبحسب مجلة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح، لوحظ أن هذا الدرع يغطي جوانب برج الدبابة وجهته الخلفية أيضا.بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية أيضا بترقية "تي 80 بي في إم" بشكل كبير بمحركات بقوة 1250 حصانا، وجيل جديد من "الدروع التفاعلية"، ونظام حديث للتحكم والحد من الحرائق وأجهزة تصوير حرارية تسمح لهم بالعثور على الأهداف وضربها ليلا ونهارا بنفس الكفاءة.
https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-المسلحة-الروسية-تعزز-خطوط-الدفاع-على-ضفاف-كاخوفكا-1075548644.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
14:48 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
ظهر جنود الكتيبة العاشرة المنفصلة التابعة لفيلق في جيش جمهورية دونيتسك الشعبية، وهم يقودون دبابات مزودة بما يشبه "القبعة" وهي عبارة عن وسيلة حماية مثبتة بشكل مستقل على دبابة "تي-80".
وبحسب المصادر الروسية تم وضع هذه "القبعة المعدنية" بهدف حماية الدبابة من طائرات "كاميكازي" دون طيار التي يطلقها الجيش الأوكراني، التي تهاجم من الأعلى.
يستخدم الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة بشكل متزايد طائرات من دون طيار تحمل عبوات ناسفة أو رؤوسا حربية لقنابل يدوية من نوع "راي" (بغ-7فل) لقاذفات "آر بي جي".
ومن أجل مواجهة وسائل التدمير هذه بالتحديد، تم تصميم هذه "القبعة المعدنية" المزودة بالدروع.
وبحسب مجلة "روسكي أروجي
" المتخصصة بالسلاح، لوحظ أن هذا الدرع يغطي جوانب برج الدبابة وجهته الخلفية أيضا.
بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية أيضا بترقية "تي 80 بي في إم" بشكل كبير بمحركات بقوة 1250 حصانا، وجيل جديد من "الدروع التفاعلية"، ونظام حديث للتحكم والحد من الحرائق وأجهزة تصوير حرارية تسمح لهم بالعثور على الأهداف وضربها ليلا ونهارا بنفس الكفاءة.