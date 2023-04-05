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بوتين: على القوات الخاصة بذل أقصى ما في وسعها لضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/تزويد-الدبابات-الروسية-بقبعة-غريبة-لسبب-مهم-1075565081.html
تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو
ظهر جنود الكتيبة العاشرة المنفصلة التابعة لفيلق في جيش جمهورية دونيتسك الشعبية، وهم يقودون دبابات مزودة بما يشبه "القبعة" وهي عبارة عن وسيلة حماية مثبتة بشكل... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:48+0000
2023-04-05T15:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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يستخدم الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة بشكل متزايد طائرات من دون طيار تحمل عبوات ناسفة أو رؤوسا حربية لقنابل يدوية من نوع "راي" (بغ-7فل) لقاذفات "آر بي جي".وبحسب مجلة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح، لوحظ أن هذا الدرع يغطي جوانب برج الدبابة وجهته الخلفية أيضا.بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية أيضا بترقية "تي 80 بي في إم" بشكل كبير بمحركات بقوة 1250 حصانا، وجيل جديد من "الدروع التفاعلية"، ونظام حديث للتحكم والحد من الحرائق وأجهزة تصوير حرارية تسمح لهم بالعثور على الأهداف وضربها ليلا ونهارا بنفس الكفاءة.
https://sputnikarabic.ae/20230405/القوات-المسلحة-الروسية-تعزز-خطوط-الدفاع-على-ضفاف-كاخوفكا-1075548644.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

تزويد الدبابات الروسية "بقبعة غريبة" لسبب مهم... فيديو

14:48 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 05.04.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "فزايموديستفيه 2019" في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا)
مناورات فزايموديستفيه 2019 في نيجنيغورودسك الروسية، بين ست دول: أرمينيا، بيلاروسيا، كزاخستان، روسيا وقرغيزيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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ظهر جنود الكتيبة العاشرة المنفصلة التابعة لفيلق في جيش جمهورية دونيتسك الشعبية، وهم يقودون دبابات مزودة بما يشبه "القبعة" وهي عبارة عن وسيلة حماية مثبتة بشكل مستقل على دبابة "تي-80".

وبحسب المصادر الروسية تم وضع هذه "القبعة المعدنية" بهدف حماية الدبابة من طائرات "كاميكازي" دون طيار التي يطلقها الجيش الأوكراني، التي تهاجم من الأعلى.

يستخدم الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة بشكل متزايد طائرات من دون طيار تحمل عبوات ناسفة أو رؤوسا حربية لقنابل يدوية من نوع "راي" (بغ-7فل) لقاذفات "آر بي جي".
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعزز خطوط الدفاع على ضفاف كاخوفكا
09:51 GMT

ومن أجل مواجهة وسائل التدمير هذه بالتحديد، تم تصميم هذه "القبعة المعدنية" المزودة بالدروع.

وبحسب مجلة "روسكي أروجي" المتخصصة بالسلاح، لوحظ أن هذا الدرع يغطي جوانب برج الدبابة وجهته الخلفية أيضا.
بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الروسية أيضا بترقية "تي 80 بي في إم" بشكل كبير بمحركات بقوة 1250 حصانا، وجيل جديد من "الدروع التفاعلية"، ونظام حديث للتحكم والحد من الحرائق وأجهزة تصوير حرارية تسمح لهم بالعثور على الأهداف وضربها ليلا ونهارا بنفس الكفاءة.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
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