https://sputnikarabic.ae/20230405/تشاووش-أوغلو-اجتماع-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-على-الأرجح-سيكون-في-موسكو-1075553525.html

تشاووش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران على الأرجح سيكون في موسكو

تشاووش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران على الأرجح سيكون في موسكو

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، على الأرجح، سيعقد في موسكو. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T11:25+0000

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قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا اتفقوا خلال اجتماع رباعي على مواصلة الاتصالات.وعُقد يوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية، الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.وشارك وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".وسيركز الاجتماع على ثلاث نقاط رئيسية، هي ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بحسب ما نشرت الوكالة.

https://sputnikarabic.ae/20230404/سوسان-انسحاب-القوات-التركية-من-الأراضي-السورية-هو-المدخل-لإعادة-التواصل-مع-أنقرة-1075510438.html

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