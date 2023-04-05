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https://sputnikarabic.ae/20230405/تشاووش-أوغلو-لقاء-السفير-الأمريكي-لدى-أنقرة-بمرشح-المعارضة-غير-مقبول-1075562375.html
تشاووش أوغلو: لقاء السفير الأمريكي لدى أنقرة بمرشح المعارضة غير مقبول
تشاووش أوغلو: لقاء السفير الأمريكي لدى أنقرة بمرشح المعارضة غير مقبول
قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن عقد لقاء بين السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، ومرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كمال كليجدار أوغلو،... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:24+0000
2023-04-05T14:24+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل.وقال وزير الخارجية التركي: "تم عقد اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أجواء انتخابات رئاسية ستنطلق خلال شهرين، وهذا مخالف للأعراف الدبلوماسية".وجاء تصريحات تشاووش أوغلو، ردا على سؤال حول انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء السفير الأمريكي بمرشح المعارضة.وتابع تشاووش أوغلو: "لا ينبغي أن يبدي سفير أي دولة انحيازه لأي طرف من الأطراف في الدولة التي يعمل فيها خاصة في أجواء الانتخابات"، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الأمر.وأصبح كليجدار أوغلو، مرشحا رئاسيا منافسا لأردوغان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل، وهو مرشح "تحالف الطاولة السداسية"، الذي يدعو لإلغاء النظام الرئاسية والعودة إلى النظام البرلماني في الحكم.
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تشاووش أوغلو: لقاء السفير الأمريكي لدى أنقرة بمرشح المعارضة غير مقبول

14:24 GMT 05.04.2023
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Petros Giannakouris
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قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن عقد لقاء بين السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، ومرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كمال كليجدار أوغلو، غير مقبول.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل.
وقال وزير الخارجية التركي: "تم عقد اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أجواء انتخابات رئاسية ستنطلق خلال شهرين، وهذا مخالف للأعراف الدبلوماسية".
وجاء تصريحات تشاووش أوغلو، ردا على سؤال حول انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء السفير الأمريكي بمرشح المعارضة.
وتابع تشاووش أوغلو: "لا ينبغي أن يبدي سفير أي دولة انحيازه لأي طرف من الأطراف في الدولة التي يعمل فيها خاصة في أجواء الانتخابات"، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الأمر.
وأصبح كليجدار أوغلو، مرشحا رئاسيا منافسا لأردوغان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل، وهو مرشح "تحالف الطاولة السداسية"، الذي يدعو لإلغاء النظام الرئاسية والعودة إلى النظام البرلماني في الحكم.
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