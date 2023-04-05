تشاووش أوغلو: لقاء السفير الأمريكي لدى أنقرة بمرشح المعارضة غير مقبول
© Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
© Petros Giannakouris
قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو إن عقد لقاء بين السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، ومرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كمال كليجدار أوغلو، غير مقبول.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل.
على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو، اجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن مجددًا مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عقب لقائهم الشهر الفائت في تركيا لبحث التعافي من الزلزال. أعرب الوزير بلينكن عن ترحيب الولايات المتحدة بقرار تركيا بالمصادقة على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، كما… pic.twitter.com/hk57ttyMT8— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 5, 2023
وقال وزير الخارجية التركي: "تم عقد اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أجواء انتخابات رئاسية ستنطلق خلال شهرين، وهذا مخالف للأعراف الدبلوماسية".
وجاء تصريحات تشاووش أوغلو، ردا على سؤال حول انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء السفير الأمريكي بمرشح المعارضة.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Flake'e tepki: Ayıptır biraz kafanı çalıştır, senin muhatabın Cumhurbaşkanı'dırhttps://t.co/mtGI6OxtTH pic.twitter.com/imKtZ8Q0oK— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 2, 2023
وتابع تشاووش أوغلو: "لا ينبغي أن يبدي سفير أي دولة انحيازه لأي طرف من الأطراف في الدولة التي يعمل فيها خاصة في أجواء الانتخابات"، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الأمر.
وأصبح كليجدار أوغلو، مرشحا رئاسيا منافسا لأردوغان في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل، وهو مرشح "تحالف الطاولة السداسية"، الذي يدعو لإلغاء النظام الرئاسية والعودة إلى النظام البرلماني في الحكم.