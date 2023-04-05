https://sputnikarabic.ae/20230405/حفرة-من-الأيدي-المقطوعة-من-المحتمل-أن-تكون-بقايا-احتفال-مصري-قديم--1075559067.html
حفرة من الأيدي المقطوعة من المحتمل أن تكون بقايا احتفال مصري قديم
حفرة من الأيدي المقطوعة من المحتمل أن تكون بقايا احتفال مصري قديم
كشفت دراسة جديدة أن عشرات الأيدي المقطوعة التي تم العثورعليها مكومة في فناء قصر مصري، قد تكون نتيجة لطقوس مروعة تعبرعن النصر ضد غاز أجنبي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T13:05+0000
2023-04-05T13:05+0000
2023-04-05T13:05+0000
مجتمع
علوم
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وجد العلماء في المقابر والمعابد المصرية رسومات تبين تجميع كم كبير من الأيادي اليمنى المقطوعة التي تعود لأعدائهم، وكان هذا شائعا في سجلات الحروب .وفقا لمؤلفي الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، هذه هي المرة الأولى التي يحلل فيها علماء الآثار الأيدي المبتورة بشكل فعلي.ويعود تاريخ القصر إلى (1640-1530) قبل الميلاد، عندما حكم ملوك الهكسوس مصرالسفلى والوسطى.وكتب الباحثون: "تبنى المصريون هذه العادة على أبعد تقدير في عهد الملك أحمس".وبحسب المقال فإن أحد أهم الأسئلة التي اقترحتها هذه الدراسة للإجابة عليها، "هو ما إذا كان بترالأيدي شكلا من أشكال العقاب أم "كأسا" يعبر عن الانتصارات العسكرية".وجد العلماء في مقابر رمسيس الثاني ورمسيس الثالث رسومات تبين تجميع كم كبير من الأيادي اليمنى المقطوعة التي تعود لأعدائهم، وكان هذا شائعا في سجلات الحروب التي توضح أن المنتصرين كانوا يقطعون الأيادي اليمنى لأعدائهم بعد مقتلهم، وكان ذلك دليلا يحرص الجنود على تقديمه للدولة لمكافأتهم على شجاعتهم، وتكمن قيمة اكتشاف أيادي أفاريس المقطوعة في أنها تقدم للعلماء نموذجا حيا لفكرة قطع أيدي الأعداء القتلى.
https://sputnikarabic.ae/20230404/علماء-يسجلون-صوت-صراخ-النباتات-في-مؤشر-على-أنها-لا-تعاني-بصمت-فيديو-1075517971.html
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علوم
حفرة من الأيدي المقطوعة من المحتمل أن تكون بقايا احتفال مصري قديم
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كشفت دراسة جديدة أن عشرات الأيدي المقطوعة التي تم العثورعليها مكومة في فناء قصر مصري، قد تكون نتيجة لطقوس مروعة تعبرعن النصر ضد غاز أجنبي.
وجد العلماء في المقابر والمعابد المصرية رسومات تبين تجميع كم كبير من الأيادي اليمنى المقطوعة التي تعود لأعدائهم، وكان هذا شائعا في سجلات الحروب .
وفقا لمؤلفي الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت
" العلمية، هذه هي المرة الأولى التي يحلل فيها علماء الآثار الأيدي المبتورة بشكل فعلي.
وسعى العلماء لكشف حقيقة هذه الأيدي المقطوعة منذ عام 2011، التي عثرعليها مدفونة في ثلاث حفر منفصلة في فناء قصر ملكي في المدينة القديمة في أفاريس على بعد 105 كم شمال القاهرة.
ويعود تاريخ القصر إلى (1640-1530) قبل الميلاد، عندما حكم ملوك الهكسوس مصرالسفلى والوسطى.
وفقا للباحثين، تم ممارسة بتر اليد اليمنى في مصر من قبل الهكسوس قبل حوالي 50 إلى 80 عاما من تسجيله في الكتابة الهيروغليفية للقبر.
وكتب الباحثون: "تبنى المصريون هذه العادة على أبعد تقدير في عهد الملك أحمس".
وبحسب المقال فإن أحد أهم الأسئلة التي اقترحتها هذه الدراسة للإجابة عليها، "هو ما إذا كان بترالأيدي شكلا من أشكال العقاب أم "كأسا" يعبر عن الانتصارات العسكرية".
ويجادل الباحثون بأن "تموضع الأيدي وشكل وضع الأيدي المقطوعة وتحليلها يتعارض مع فرضية فرض العقوبة على القانون كدافع لهذه الأفعال"
وجد العلماء في مقابر رمسيس الثاني ورمسيس الثالث رسومات تبين تجميع كم كبير من الأيادي اليمنى المقطوعة التي تعود لأعدائهم، وكان هذا شائعا في سجلات الحروب التي توضح أن المنتصرين كانوا يقطعون الأيادي اليمنى لأعدائهم بعد مقتلهم، وكان ذلك دليلا يحرص الجنود على تقديمه للدولة لمكافأتهم على شجاعتهم، وتكمن قيمة اكتشاف أيادي أفاريس المقطوعة في أنها تقدم للعلماء نموذجا حيا لفكرة قطع أيدي الأعداء القتلى.