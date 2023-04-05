https://sputnikarabic.ae/20230405/حفرة-من-الأيدي-المقطوعة-من-المحتمل-أن-تكون-بقايا-احتفال-مصري-قديم--1075559067.html

حفرة من الأيدي المقطوعة من المحتمل أن تكون بقايا احتفال مصري قديم

حفرة من الأيدي المقطوعة من المحتمل أن تكون بقايا احتفال مصري قديم

كشفت دراسة جديدة أن عشرات الأيدي المقطوعة التي تم العثورعليها مكومة في فناء قصر مصري، قد تكون نتيجة لطقوس مروعة تعبرعن النصر ضد غاز أجنبي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T13:05+0000

2023-04-05T13:05+0000

2023-04-05T13:05+0000

مجتمع

علوم

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وجد العلماء في المقابر والمعابد المصرية رسومات تبين تجميع كم كبير من الأيادي اليمنى المقطوعة التي تعود لأعدائهم، وكان هذا شائعا في سجلات الحروب .وفقا لمؤلفي الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، هذه هي المرة الأولى التي يحلل فيها علماء الآثار الأيدي المبتورة بشكل فعلي.ويعود تاريخ القصر إلى (1640-1530) قبل الميلاد، عندما حكم ملوك الهكسوس مصرالسفلى والوسطى.وكتب الباحثون: "تبنى المصريون هذه العادة على أبعد تقدير في عهد الملك أحمس".وبحسب المقال فإن أحد أهم الأسئلة التي اقترحتها هذه الدراسة للإجابة عليها، "هو ما إذا كان بترالأيدي شكلا من أشكال العقاب أم "كأسا" يعبر عن الانتصارات العسكرية".وجد العلماء في مقابر رمسيس الثاني ورمسيس الثالث رسومات تبين تجميع كم كبير من الأيادي اليمنى المقطوعة التي تعود لأعدائهم، وكان هذا شائعا في سجلات الحروب التي توضح أن المنتصرين كانوا يقطعون الأيادي اليمنى لأعدائهم بعد مقتلهم، وكان ذلك دليلا يحرص الجنود على تقديمه للدولة لمكافأتهم على شجاعتهم، وتكمن قيمة اكتشاف أيادي أفاريس المقطوعة في أنها تقدم للعلماء نموذجا حيا لفكرة قطع أيدي الأعداء القتلى.

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