https://sputnikarabic.ae/20230405/روسيا-تدعو-الأمم-المتحدة-إلى-الاهتمام-بالتسوية-في-الشرق-الأوسط-واستئناف-عمل-الرباعية-الدولية-1075572672.html

روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط واستئناف عمل "الرباعية الدولية"

روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط واستئناف عمل "الرباعية الدولية"

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط، بما فيها استئناف عمل اللجنة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T18:11+0000

2023-04-05T18:11+0000

2023-04-05T18:11+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

ماريا زاخاروفا

أخبار فلسطين اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته الوزارة على موقعها: "ندعو قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة، والأمين العام شخصيًا، أنطونيو غوتيريش، إلى إيلاء اهتمام خاص لمجموعة قضايا التسوية في الشرق الأوسط، بما فيها المسار الفلسطيني – الإسرائيلي واستئناف عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين، المؤلفة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".وفقا لها، يجب على الأمم المتحدة في الظروف الحالية، استخدام إمكانات تواجدها الإقليمي، من أجل إجراء تحليل شامل لما يحدث، وتحديد الأسباب الجذرية لدورة العنف التالية؛ ووضع مقترحات لمزيد من الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار في منطقة الصراع، وإبلاغ مجلس الأمن بها.وتولت روسيا، الاثنين الماضي، رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ وأكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده ستتولى رئاستها بطريقة مهنية، كما حدث في فترات سابقة.ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى نيويورك، في الفترة من 24 إلى 25 نيسان/أبريل الجاري، لترأس اجتماعين للأمم المتحدة.

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, ماريا زاخاروفا, أخبار فلسطين اليوم