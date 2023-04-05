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https://sputnikarabic.ae/20230405/روسيا-تدعو-الأمم-المتحدة-إلى-الاهتمام-بالتسوية-في-الشرق-الأوسط-واستئناف-عمل-الرباعية-الدولية-1075572672.html
روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط واستئناف عمل "الرباعية الدولية"
روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط واستئناف عمل "الرباعية الدولية"
دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط، بما فيها استئناف عمل اللجنة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T18:11+0000
2023-04-05T18:11+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
ماريا زاخاروفا
أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته الوزارة على موقعها: "ندعو قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة، والأمين العام شخصيًا، أنطونيو غوتيريش، إلى إيلاء اهتمام خاص لمجموعة قضايا التسوية في الشرق الأوسط، بما فيها المسار الفلسطيني – الإسرائيلي واستئناف عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين، المؤلفة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".وفقا لها، يجب على الأمم المتحدة في الظروف الحالية، استخدام إمكانات تواجدها الإقليمي، من أجل إجراء تحليل شامل لما يحدث، وتحديد الأسباب الجذرية لدورة العنف التالية؛ ووضع مقترحات لمزيد من الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار في منطقة الصراع، وإبلاغ مجلس الأمن بها.وتولت روسيا، الاثنين الماضي، رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ وأكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده ستتولى رئاستها بطريقة مهنية، كما حدث في فترات سابقة.ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى نيويورك، في الفترة من 24 إلى 25 نيسان/أبريل الجاري، لترأس اجتماعين للأمم المتحدة.
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, ماريا زاخاروفا, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, ماريا زاخاروفا, أخبار فلسطين اليوم

روسيا تدعو الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط واستئناف عمل "الرباعية الدولية"

18:11 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاهتمام بالتسوية في الشرق الأوسط، بما فيها استئناف عمل اللجنة الرباعية الدولية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليق نشرته الوزارة على موقعها: "ندعو قيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة، والأمين العام شخصيًا، أنطونيو غوتيريش، إلى إيلاء اهتمام خاص لمجموعة قضايا التسوية في الشرق الأوسط، بما فيها المسار الفلسطيني – الإسرائيلي واستئناف عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين، المؤلفة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
وفقا لها، يجب على الأمم المتحدة في الظروف الحالية، استخدام إمكانات تواجدها الإقليمي، من أجل إجراء تحليل شامل لما يحدث، وتحديد الأسباب الجذرية لدورة العنف التالية؛ ووضع مقترحات لمزيد من الجهود الجماعية لتحقيق الاستقرار في منطقة الصراع، وإبلاغ مجلس الأمن بها.

"الفرصة المناسبة لعرض مثل هذا التقرير ومناقشته الموضوعية ستكون الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، حول بند جدول الأعمال: الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية؛ والذي سيعقد في 25 [نيسان] أبريل، برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الحارجية الروسية
وتولت روسيا، الاثنين الماضي، رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ وأكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده ستتولى رئاستها بطريقة مهنية، كما حدث في فترات سابقة.
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ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى نيويورك، في الفترة من 24 إلى 25 نيسان/أبريل الجاري، لترأس اجتماعين للأمم المتحدة.
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