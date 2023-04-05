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https://sputnikarabic.ae/20230405/روسيا-تطالب-بالإفراج-الفوري-عن-نائب-رئيس-كنيسة-بيتشيرسكايا-لافرا-المعتقل-لدى-نظام-كييف-1075550040.html
روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن نائب رئيس كنيسة "بيتشيرسكايا-لافرا" المعتقل لدى نظام كييف
روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن نائب رئيس كنيسة "بيتشيرسكايا-لافرا" المعتقل لدى نظام كييف
وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش: "إن روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن نائب رئيس كنيسة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T10:11+0000
2023-04-05T10:11+0000
مجتمع
الخارجية الروسية
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وشدد على أن موسكو قلقة للغاية بشأن مصير بافيل، الذي يخضع للإقامة الجبرية وفي "أصفاد إلكترونية".أعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة "بيتشيرسكايا - لافرا"، بداية الشهر الجاري، أن السلطات الأوكرانية وضعته قيد الإقامة الجبرية.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، "فيستي"، قال المطران بافيل لأبناء الأبرشية، أنه قد عُرض عليه في وقت سابق من اليوم شكوك رسمية حول "التعاون مع روسيا والتحريض بين الأديان"، بعد أن أجرت السلطات الأوكرانية عمليات تفتيش في منزله.
https://sputnikarabic.ae/20230401/سلطات-كييف-تضع-أحد-المطارنة-تحت-الإقامة-الجبرية-بتهمة-التعاون-مع-روسيا-1075405123.html
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الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن نائب رئيس كنيسة "بيتشيرسكايا-لافرا" المعتقل لدى نظام كييف

10:11 GMT 05.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال احترام الحق في حرية الدين، غينادي أسكالدوفيتش: "إن روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن نائب رئيس كنيسة "بيتشيرسكايا - لافرا"، المطران بافيل، وتقديم المساعدة الطبية المناسبة له".

وطالب أسكالدوفيتش في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية "بالإفراج الفوري عن بافيل وتقديم المساعدة الطبية المناسبة له".

الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في متنزه باتريوت بالقرب من موسكو، الدفاع الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
سلطات كييف تضع أحد المطارنة تحت الإقامة الجبرية بتهمة التعاون مع روسيا
1 أبريل, 12:44 GMT

وشدد على أن موسكو قلقة للغاية بشأن مصير بافيل، الذي يخضع للإقامة الجبرية وفي "أصفاد إلكترونية".

وقالت نقابة الصحفيين الأرثوذكس، يوم السبت الماضي، إن محكمة مقاطعة شيفتشينكوفسكي في كييف وضعت بافيل تحت الإقامة الجبرية لمدة شهرين وحظر التواصل مع المؤمنين.

أعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة "بيتشيرسكايا - لافرا"، بداية الشهر الجاري، أن السلطات الأوكرانية وضعته قيد الإقامة الجبرية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، "فيستي"، قال المطران بافيل لأبناء الأبرشية، أنه قد عُرض عليه في وقت سابق من اليوم شكوك رسمية حول "التعاون مع روسيا والتحريض بين الأديان"، بعد أن أجرت السلطات الأوكرانية عمليات تفتيش في منزله.

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