https://sputnikarabic.ae/20230405/سقوط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1075534542.html
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أفاد قائد وحدة القوات المسلحة الروسية التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية، صباح اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مسيرة هجومية أوكرانية في المنطقة المجاورة لمحطة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T05:21+0000
2023-04-05T05:21+0000
2023-04-05T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال قائد الوحدة العسكرية لوكالة "سبوتنيك": "النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة محطة توليد الكهرباء بطائرة مسيرة مصنوعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة وكان وزن العبوة أكثر من اثنين كيلو غرام".وأضاف قائلا: "يشير موقع حطام الطائرة المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم كان محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء".ووصل غروسي إلى محطة زابوروجيه النووية، الأسبوع الماضي، حيث قام مع مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بتفقد أراضي زابوروجيه. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها غروسي إلى محطة الطاقة النووية والأولى منذ تأسيسه للحضور الدائم لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في 1 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230330/ريابكوف-موسكو-نقلت-رؤيتها-حول-المنطقة-الآمنة-لمحطة-زابوروجيه-وهي-على-تواصل-دائم-مع-غروسي-1075328004.html
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روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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أفاد قائد وحدة القوات المسلحة الروسية التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية، صباح اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مسيرة هجومية أوكرانية في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال قائد الوحدة العسكرية لوكالة "سبوتنيك": "النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة محطة توليد الكهرباء بطائرة مسيرة مصنوعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة وكان وزن العبوة أكثر من اثنين كيلو غرام".
وأضاف قائلا: "يشير موقع حطام الطائرة المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم كان محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء".
ووصل غروسي إلى محطة زابوروجيه النووية، الأسبوع الماضي، حيث قام مع مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بتفقد أراضي زابوروجيه. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها غروسي إلى محطة الطاقة النووية والأولى منذ تأسيسه للحضور الدائم لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في 1 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.