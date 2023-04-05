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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230405/سقوط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية--1075534542.html
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أفاد قائد وحدة القوات المسلحة الروسية التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية، صباح اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مسيرة هجومية أوكرانية في المنطقة المجاورة لمحطة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T05:21+0000
2023-04-05T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال قائد الوحدة العسكرية لوكالة "سبوتنيك": "النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة محطة توليد الكهرباء بطائرة مسيرة مصنوعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة وكان وزن العبوة أكثر من اثنين كيلو غرام".وأضاف قائلا: "يشير موقع حطام الطائرة المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم كان محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء".ووصل غروسي إلى محطة زابوروجيه النووية، الأسبوع الماضي، حيث قام مع مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بتفقد أراضي زابوروجيه. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها غروسي إلى محطة الطاقة النووية والأولى منذ تأسيسه للحضور الدائم لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في 1 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230330/ريابكوف-موسكو-نقلت-رؤيتها-حول-المنطقة-الآمنة-لمحطة-زابوروجيه-وهي-على-تواصل-دائم-مع-غروسي-1075328004.html
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سقوط طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية

05:21 GMT 05.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
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أفاد قائد وحدة القوات المسلحة الروسية التي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية، صباح اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة مسيرة هجومية أوكرانية في المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال قائد الوحدة العسكرية لوكالة "سبوتنيك": "النظام الأوكراني قام بمحاولة أخرى لمهاجمة محطة توليد الكهرباء بطائرة مسيرة مصنوعة في بولندا، على الرغم من وجود موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة وكان وزن العبوة أكثر من اثنين كيلو غرام".
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وأضاف قائلا: "يشير موقع حطام الطائرة المسيرة إلى أن الهدف من الهجوم كان محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وأسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء".
ووصل غروسي إلى محطة زابوروجيه النووية، الأسبوع الماضي، حيث قام مع مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو آتوم"، رينات كارتشا، بتفقد أراضي زابوروجيه. يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها غروسي إلى محطة الطاقة النووية والأولى منذ تأسيسه للحضور الدائم لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة في 1 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:30 GMT
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