https://sputnikarabic.ae/20230405/صحيفة-تكشف-عن-مواصفات-الأمين-العام-المقبل-لحلف-الـناتو--1075546338.html

صحيفة تكشف عن مواصفات الأمين العام المقبل لحلف "الـناتو"

صحيفة تكشف عن مواصفات الأمين العام المقبل لحلف "الـناتو"

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، عن المواصفات التي يجب على المرشح للأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أن يمتلكها برأي الغرب وهو أن يكون أوروبياً... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T09:15+0000

2023-04-05T09:15+0000

2023-04-05T09:15+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين أوروبيين: "يجب أن يكون القائد القادم لحلف "الناتو" أوروبيًا يمكنه العمل عن كثب مع أي كان في البيت الأبيض".ووفقًا للصحيفة، يجب على قائد الناتو القادم دعم أوكرانيا، ولكن ألا يكون "متشددًا جدًا" لعدم إخافة الدول التي تخشى استفزاز روسيا، كما أنه يجب أن يكون ذو مصداقية (على الأرجح رئيس سابق أو رئيس حكومة سابق)، وقادرًا على حشد الدعم بالإجماع من 31 عاصمة، وخاصة واشنطن.ويذكر، أن الأمين العام الحالي للحلف، ينس ستولتنبرغ، يشغل منصبه منذ ما يقرب التسع سنوات، وتم تمديد ولايته لآخر مرة في آذار/مارس من العام الماضي، حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2023.وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أنه من المرجح أن تكون الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هي رئيسة الحلف في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.وفي هذا الصدد، تابعت بوليتيكو، أنه من المرجح أن يُطلب من ستولتنبرغ البقاء في منصبه لفترة من الوقت، حتى تنتهي ولاية فون دير لاين بمنصبها الحالي، في العام القادم.وتابعت الصحيفة، نقلاً عن دبلوماسي أوروبي كبير: "إذا بقي ستولتنبرغ حتى الصيف المقبل، فإن ترشيح أورسولا فون دير لاين، سيبدو منطقيًا".ومن الجدير ملاحظته في هذا السياق، أن حلف "الناتو" لا ينتخب رسمياً أمينًا عامًا له، بل يتم تعيينه بإجماع الدول الأعضاء.إلى ذلك، يُذكر أن حلف الناتو ضم فنلندا رسميًا، يوم أمس الثلاثاء، عقب توقيع وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، وثيقة انضمام بلاده إلى الحلف، في مكتب ممثلية فنلندا لدى الناتو ببروكسل، لتصبح فنلندا رسميًا العضو الحادي والثلاثين بالحلف.وتعليقًا على هذا الحدث، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن انضمام فنلندا لحلف الناتو، هو تصعيد آخر للوضع، وأن موسكو تعتبره تعديًا على أمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-رئيسة-المفوضية-الأوروبية--قد-تترأس-حلف-الناتو-1075391112.html

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