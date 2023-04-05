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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إنه رصد إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة، واعترضت القبة الحديدية 4 منها فيما سقطت الصواريخ الأخرى في منطقة مفتوحة. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T00:25+0000

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كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بإطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.ونقلت الوكالة عن صحفييها إنهم شاهدوا إطلاق ثلاثة صواريخ من بعيد، وقال شهود آخرون إنهم شاهدوا آخرين.من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار للصواريخ قد تم تشغيلها في عدة مراكز حضرية إسرائيلية حول قطاع غزة.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وفي السياق قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين.وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.

https://sputnikarabic.ae/20230405/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-من-تجاوز-الخطوط-الحمراء-في-الأماكن-المقدسة-1075531842.html

https://sputnikarabic.ae/20230405/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-من-تجاوز-الخطوط-الحمراء-في-الأماكن-المقدسة-1075531842.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اشتباكات غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل