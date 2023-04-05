https://sputnikarabic.ae/20230405/علماء-روس-يبتكرون-مسدس-نسيج-لخياطة-الجروح-صور--1075567757.html

علماء روس يبتكرون "مسدس نسيج" لخياطة الجروح... صور

علماء روس يبتكرون "مسدس نسيج" لخياطة الجروح... صور

طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T15:36+0000

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وصمم الباحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الروسية في موسكو (МИСИС)، الجهاز وطوروه وجعلوه قادرا على خياطة الجروح، الأمر الذي يساعد في عمليات تسريع شفاء الأنسجة.ويعتمد الجهاز بعملية خياطة الجروح على البوليمرات الحيوية، وهي مادة مستخدمة بالقطاع الطبي.وأشار العلماء إلى أن الجهاز قادر على وقف النزيف وبدء عمليات خياطة وتجديد الأنسجة في الجروح الخفيفة والمتوسطة.

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