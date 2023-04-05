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https://sputnikarabic.ae/20230405/علماء-روس-يبتكرون-مسدس-نسيج-لخياطة-الجروح-صور--1075567757.html
علماء روس يبتكرون "مسدس نسيج" لخياطة الجروح... صور
علماء روس يبتكرون "مسدس نسيج" لخياطة الجروح... صور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
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وصمم الباحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الروسية في موسكو (МИСИС)، الجهاز وطوروه وجعلوه قادرا على خياطة الجروح، الأمر الذي يساعد في عمليات تسريع شفاء الأنسجة.ويعتمد الجهاز بعملية خياطة الجروح على البوليمرات الحيوية، وهي مادة مستخدمة بالقطاع الطبي.وأشار العلماء إلى أن الجهاز قادر على وقف النزيف وبدء عمليات خياطة وتجديد الأنسجة في الجروح الخفيفة والمتوسطة.
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معلومات, علوم
معلومات, علوم

علماء روس يبتكرون "مسدس نسيج" لخياطة الجروح... صور

15:36 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
وصمم الباحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الروسية في موسكو (МИСИС)، الجهاز وطوروه وجعلوه قادرا على خياطة الجروح، الأمر الذي يساعد في عمليات تسريع شفاء الأنسجة.
© Sputnik . Valery Melnikovطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
© Sputnik . Valery Melnikov
ويعتمد الجهاز بعملية خياطة الجروح على البوليمرات الحيوية، وهي مادة مستخدمة بالقطاع الطبي.
© Sputnik . Valery Melnikov /  / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Valery Melnikov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
© Sputnik . Valery Melnikov /  / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Valery Melnikov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
1/4
© Sputnik . Valery Melnikov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
2/4
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
3/4
© Sputnik . Valery Melnikov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
4/4
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
وأشار العلماء إلى أن الجهاز قادر على وقف النزيف وبدء عمليات خياطة وتجديد الأنسجة في الجروح الخفيفة والمتوسطة.
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