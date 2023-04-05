https://sputnikarabic.ae/20230405/علماء-روس-يطورون-مادة-عضوية-لتحويل-الكهرباء-المستهلكة-لضوء-1075546160.html

علماء روس يطورون مادة عضوية لتحويل الكهرباء المستهلكة لضوء

علماء روس يطورون مادة عضوية لتحويل الكهرباء المستهلكة لضوء

طور علماء روس مادة عضوية يمكن أن تصبح أساسا لإنشاء ثنائيات عضوية ضوئية تعمل على تحويل جميع الكهرباء المستهلكة تقريبا إلى ضوء. 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T09:21+0000

2023-04-05T09:21+0000

2023-04-05T09:21+0000

مجتمع

علوم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/19/1061580515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_2667656b4d5d712e4ba2cc3796801c47.jpg

قام علماء من جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية (SPbGU)، بتصنيع الفوسفور المعدني العضوي بناءً على ما يسمى ثنائي أمينوكربينات الحلقية، والتي ستزيد في المستقبل من كفاءة انبعاث ضوء OLED بنسبة تصل إلى 100٪، بحسب ما صرحت مؤسسة العلوم الروسية لـ"سبوتنيك".وفي جزيء المادة التي تم الحصول عليها، ترتبط ذرة البلاتين بعدة شظايا عضوية.هذه المجمعات معروفة جيدا للعلماء بسبب تلألؤها الضوئي - القدرة على التوهج عند التعرض للإشعاع، ويتم استخدامها لصنع البوليمرات الباعثة للضوء، وأجهزة الاستشعار البصرية وكمحفزات ضوئية.ومع ذلك، لم يتم استخدام المواد المعدنية العضوية التي تحتوي على مركبات ثنائي أمينوكربينات لا حلقية من قبل لإنتاج مصادر الضوء، نظرًا لعدم وجود بيانات عن قدرتها على التلألؤ الكهربائي - انبعاث الضوء عند مرور التيار.بالإضافة إلى ذلك، كان من الصعب الحصول على الفوسفور العضوي المعدني في المرحلة المتوسطة من التجميع، هذا ويمكن أن تحدث التحولات مع جزء عضوي، ونتيجة لذلك لم تكن النتيجة هي المادة المقصودة.لإجراء التجارب، قام العلماء بتجميع نماذج من الثنائيات العضوية الباعثة للضوء، باستخدام المادة كطبقة انبعاث للضوء.وأظهرت العينات التجريبية سطوعا أعلى بمقدار 1.5 مرة من سطوع أقرب نظيراتها، وووجد أيضًا أنه إذا قمت بتغيير تصميم LED ، يتحول التوهج إلى اللون الأبيض.

https://sputnikarabic.ae/20230330/علماء-روس-يطورون-منصة-لدراسة-المحركات-عن-طريق-الواقع-الافتراضي-1075334042.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات