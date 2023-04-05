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https://sputnikarabic.ae/20230405/قطة-تتسلل-وتصعد-إلى-كتف-إمام-مسجد-أثناء-صلاة-التراويح-فيديو-1075551497.html
قطة تتسلل وتصعد إلى كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح... فيديو
قطة تتسلل وتصعد إلى كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح... فيديو
تصدر مشهد طريف لقطة تتسلل بين المصلين وتصعد إلى كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح، منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:03+0000
2023-04-05T11:03+0000
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وتظهر المشاهد التي قيل إنها سجلت في مسجد "بكر الصديق" في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، تسلل القطة بين الملصين ووصولها بهدوء إلى المحراب وتسلقها على جسد الإمام لتستقر على كتفه.وبعد وقوف القطة لوقت قصير على كتف إمام المسجد، قفزت وانسحبت بهدوء، في مشهد طريف تفاعل معه رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

قطة تتسلل وتصعد إلى كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح... فيديو

11:03 GMT 05.04.2023
© pixabay / قطة شجاعة تنقذ طفلا من هجوم كلب مسعور
قطة شجاعة تنقذ طفلا من هجوم كلب مسعور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© pixabay /
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تصدر مشهد طريف لقطة تتسلل بين المصلين وتصعد إلى كتف إمام مسجد أثناء صلاة التراويح، منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
وتظهر المشاهد التي قيل إنها سجلت في مسجد "بكر الصديق" في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، تسلل القطة بين الملصين ووصولها بهدوء إلى المحراب وتسلقها على جسد الإمام لتستقر على كتفه.

وعلى الرغم من صعود القطة إلى كتف الإمام إلا أنه تقبل وجودها بصدر رحب، على الرغم من اقترابها من وجهه، إلا أنه أكمل أداء صلاة التراويح في شهر رمضان.

وبعد وقوف القطة لوقت قصير على كتف إمام المسجد، قفزت وانسحبت بهدوء، في مشهد طريف تفاعل معه رواد وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
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