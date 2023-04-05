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https://sputnikarabic.ae/20230405/لاعب-كويتي-يرفض-مواجهة-منافس-إسرائيلي-في-بطولة-العالم-للمبارزة-1075540714.html
لاعب كويتي يرفض مواجهة منافس إسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة
لاعب كويتي يرفض مواجهة منافس إسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة
أعلن الرياضي الكويتي أحمد عوض انسحابه من بطولة العالم للمبارزة بعد أن أوقعته القرعة بمواجهة لاعب إسرائيلي. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T07:48+0000
2023-04-05T07:49+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
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نشر المبارز الكويتي تغريدة أعلن فيها انسحابه من البطولة مؤكدا أنه اتخذ هذه الخطوة رفضا للاعتراف بـ"الكيان الصهيوني" وتضامنا مع دولة فلسطين الشقيقة.وأتم عوض تغريدته بالقول: "كويتيون نحن دائماً وأبداً مع القضية الفلسطينية".ليلاقي قرار عوض تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقراره وموقفه من القضية الفلسطينية.لتغرد صاحبة حساب باسم Rana Moh، قائلة: "دائماً شعبنا يرفع الرأس اللاعب الكويتي أحمدعوض ينسحب من بطولة المبارزة في بلغاريا بعد أن وقعته القرعة مع لاعب إسرائيلي.".وعلق صاحب الحساب سعود الفياض، قائلا: "كفووو يا بطل رفعت الراس ووصلت الرسالة".
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

لاعب كويتي يرفض مواجهة منافس إسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة

07:48 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 05.04.2023)
© Sputnikروسيا بطلة العالم في المبارزة
روسيا بطلة العالم في المبارزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
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أعلن الرياضي الكويتي أحمد عوض انسحابه من بطولة العالم للمبارزة بعد أن أوقعته القرعة بمواجهة لاعب إسرائيلي.
نشر المبارز الكويتي تغريدة أعلن فيها انسحابه من البطولة مؤكدا أنه اتخذ هذه الخطوة رفضا للاعتراف بـ"الكيان الصهيوني" وتضامنا مع دولة فلسطين الشقيقة.
وأتم عوض تغريدته بالقول: "كويتيون نحن دائماً وأبداً مع القضية الفلسطينية".
ليلاقي قرار عوض تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقراره وموقفه من القضية الفلسطينية.
لتغرد صاحبة حساب باسم Rana Moh، قائلة: "دائماً شعبنا يرفع الرأس اللاعب الكويتي أحمدعوض ينسحب من بطولة المبارزة في بلغاريا بعد أن وقعته القرعة مع لاعب إسرائيلي.".
وعلق صاحب الحساب سعود الفياض، قائلا: "كفووو يا بطل رفعت الراس ووصلت الرسالة".
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