لاعب كويتي يرفض مواجهة منافس إسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة
07:48 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 05.04.2023)
© Sputnikروسيا بطلة العالم في المبارزة
© Sputnik
أعلن الرياضي الكويتي أحمد عوض انسحابه من بطولة العالم للمبارزة بعد أن أوقعته القرعة بمواجهة لاعب إسرائيلي.
نشر المبارز الكويتي تغريدة أعلن فيها انسحابه من البطولة مؤكدا أنه اتخذ هذه الخطوة رفضا للاعتراف بـ"الكيان الصهيوني" وتضامنا مع دولة فلسطين الشقيقة.
وأتم عوض تغريدته بالقول: "كويتيون نحن دائماً وأبداً مع القضية الفلسطينية".
الحمدللله على كل حال— AHMAD | AWADH📌 (@6xii32) April 3, 2023
تم انسحابي من بطولة العالم المقامه في ( بلغاريا ) بعد تحديد مواجهتي مع لاعب من الكيان الصهيوني المحتل رفضاً للاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل وتضامناً مع دولة فلسطين الشقيقه
كويتين نحن دائماً وأبداً مع القضيه الفلسطينية#منتخب_الكويت #القضيه_الفلسطينية pic.twitter.com/m5VePAU0ym
ليلاقي قرار عوض تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بقراره وموقفه من القضية الفلسطينية.
لتغرد صاحبة حساب باسم Rana Moh، قائلة: "دائماً شعبنا يرفع الرأس اللاعب الكويتي أحمدعوض ينسحب من بطولة المبارزة في بلغاريا بعد أن وقعته القرعة مع لاعب إسرائيلي.".
دائماً شعبنا يرفع الرأس 🇰🇼♥️— Rana Moh (@RanaMoh36) April 4, 2023
اللاعب الكويتي #أحمد_عوض ينسحب من بطولة المبارزة في بلغاريا بعد أن وقعته القرعة مع لاعب إسرائيلي. pic.twitter.com/uR7p49jZNA
وعلق صاحب الحساب سعود الفياض، قائلا: "كفووو يا بطل رفعت الراس ووصلت الرسالة".
كفووو يا بطل رفعت الراس و وصلت الرسالة 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽🇰🇼🇵🇸— سعود الفياض (@saoud_alfuyad) April 4, 2023