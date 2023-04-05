https://sputnikarabic.ae/20230405/ماكرون-الصين-بإمكانها-لعب-دور-كبير-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1075548742.html
ماكرون: الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية
ماكرون: الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية، بحكم علاقتها مع موسكو. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T09:57+0000
2023-04-05T09:57+0000
2023-04-05T09:57+0000
أخبار فرنسا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102594/13/1025941303_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_bb45a9aa1756b912c2499c62b739f412.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بكين خلال حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "نظرا لعلاقة التقارب بين الصين وروسيا، فإن الصين بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".واعتبر ماكرون أن "الحرب في أوكرانيا ستعيد النظر في التوازنات العالمية".وشدد ماكرون على أهمية الحوار مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن لقاءه المرتقب مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، سيتناول الأزمة الأوكرانية، وملفي إيران وكوريا الشمالية، وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط لزيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-يعلن-عزمه-زيارة-الصين-برفقة-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-1075102587.html
أخبار فرنسا
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102594/13/1025941303_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_d129a6093846e2da4b839ded834e24f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الصين
ماكرون: الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية، بحكم علاقتها مع موسكو.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بكين خلال حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "نظرا لعلاقة التقارب بين الصين وروسيا، فإن الصين بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".
واعتبر ماكرون أن "الحرب في أوكرانيا ستعيد النظر في التوازنات العالمية".
وشدد ماكرون على أهمية الحوار مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن لقاءه المرتقب مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، سيتناول الأزمة الأوكرانية، وملفي إيران وكوريا الشمالية، وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين.
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط لزيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.