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https://sputnikarabic.ae/20230405/ماكرون-الصين-بإمكانها-لعب-دور-كبير-في-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1075548742.html
ماكرون: الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية
ماكرون: الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية، بحكم علاقتها مع موسكو. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T09:57+0000
2023-04-05T09:57+0000
أخبار فرنسا
الصين
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بكين خلال حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "نظرا لعلاقة التقارب بين الصين وروسيا، فإن الصين بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".واعتبر ماكرون أن "الحرب في أوكرانيا ستعيد النظر في التوازنات العالمية".وشدد ماكرون على أهمية الحوار مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن لقاءه المرتقب مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، سيتناول الأزمة الأوكرانية، وملفي إيران وكوريا الشمالية، وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين.وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط لزيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
https://sputnikarabic.ae/20230324/ماكرون-يعلن-عزمه-زيارة-الصين-برفقة-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-1075102587.html
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أخبار فرنسا , الصين
أخبار فرنسا , الصين

ماكرون: الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية

09:57 GMT 05.04.2023
© Sputnik . Alex Pantsikov /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هامبورغ، ألمانيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هامبورغ، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© Sputnik . Alex Pantsikov /
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن الصين بإمكانها لعب دور كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية، بحكم علاقتها مع موسكو.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بكين خلال حديثه عن الأزمة الأوكرانية: "نظرا لعلاقة التقارب بين الصين وروسيا، فإن الصين بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".

واعتبر ماكرون أن "الحرب في أوكرانيا ستعيد النظر في التوازنات العالمية".

وشدد ماكرون على أهمية الحوار مع الصين بشأن الحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن لقاءه المرتقب مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، سيتناول الأزمة الأوكرانية، وملفي إيران وكوريا الشمالية، وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
ماكرون يعلن عزمه زيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية
24 مارس, 14:48 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط لزيارة الصين برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
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