https://sputnikarabic.ae/20230405/مجلس-الجامعة-العربية-يعقد-اجتماعا-طارئا-للمندوبين-الدائمين-على-خلفية-أحداث-المسجد-الأقصى-1075555939.html

مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا للمندوبين الدائمين على خلفية أحداث المسجد الأقصى

مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا للمندوبين الدائمين على خلفية أحداث المسجد الأقصى

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في وقت لاحق اليوم، على خلفية... 05.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-05T11:57+0000

2023-04-05T11:57+0000

2023-04-05T11:57+0000

جامعة الدول العربية

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

القدس

مسجد الأقصى

أحداث الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075544074_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_229bc6cdd4f3aa78c4a5518bdc578d1e.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع الطارئ "يأتي بالتنسيق بين مصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والأردن وفلسطين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضاف البيان أن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية يأتي لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء "الاعتداءات الإسرائيلية" على المسجد الأقصى وفي ضوء التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام القوات الإسرائيلية له والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.وكانت وزارة الخارجية الأردنية، دعت بوقت سابق اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى واقتحام القوات الإسرائيلية له.وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها "دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه".وأكدت الخارجية الأردنية، بحسب البيان، "استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".واعتبرت الخارجية الأردنية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى "تصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".

https://sputnikarabic.ae/20230405/الأردن-يدعو-إلى-عقد-اجتماع-طارئ-بالجامعة-العربية-على-خلفية-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-1075551758.html

https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تدين-الهجوم-الوحشي-على-المسجد-الأقصى-وتدعو-أحرار-العالم-للتحرك-1075545052.html

إسرائيل

القدس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, مسجد الأقصى, أحداث الأقصى