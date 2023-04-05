https://sputnikarabic.ae/20230405/مجلس-الجامعة-العربية-يعقد-اجتماعا-طارئا-للمندوبين-الدائمين-على-خلفية-أحداث-المسجد-الأقصى-1075555939.html
مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا للمندوبين الدائمين على خلفية أحداث المسجد الأقصى
مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا للمندوبين الدائمين على خلفية أحداث المسجد الأقصى
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في وقت لاحق اليوم، على خلفية... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T11:57+0000
2023-04-05T11:57+0000
2023-04-05T11:57+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع الطارئ "يأتي بالتنسيق بين مصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والأردن وفلسطين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضاف البيان أن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية يأتي لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء "الاعتداءات الإسرائيلية" على المسجد الأقصى وفي ضوء التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام القوات الإسرائيلية له والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.وكانت وزارة الخارجية الأردنية، دعت بوقت سابق اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى واقتحام القوات الإسرائيلية له.وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها "دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه".وأكدت الخارجية الأردنية، بحسب البيان، "استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".واعتبرت الخارجية الأردنية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى "تصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
https://sputnikarabic.ae/20230405/الأردن-يدعو-إلى-عقد-اجتماع-طارئ-بالجامعة-العربية-على-خلفية-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-1075551758.html
https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تدين-الهجوم-الوحشي-على-المسجد-الأقصى-وتدعو-أحرار-العالم-للتحرك-1075545052.html
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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, مسجد الأقصى, أحداث الأقصى
جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القدس, مسجد الأقصى, أحداث الأقصى
مجلس الجامعة العربية يعقد اجتماعا طارئا للمندوبين الدائمين على خلفية أحداث المسجد الأقصى
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أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في وقت لاحق اليوم، على خلفية التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع الطارئ
"يأتي بالتنسيق بين مصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والأردن وفلسطين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف البيان أن الاجتماع الطارئ للجامعة العربية يأتي لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء "الاعتداءات الإسرائيلية" على المسجد الأقصى وفي ضوء التطورات التي يشهدها الأقصى جراء اقتحام القوات الإسرائيلية
له والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية، دعت بوقت سابق اليوم، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى واقتحام القوات الإسرائيلية له.
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها "دعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى
المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، يوم أمس، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه".
وأكدت الخارجية الأردنية، بحسب البيان، "استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".
واعتبرت الخارجية الأردنية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى "تصرفاً ومرفوضاً ومداناً يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".