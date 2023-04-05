https://sputnikarabic.ae/20230405/مصدر-لـسبوتنيك-اشتباكات-مع-مسلحين-بمنطقة-عمليات-مكافحة-الإرهاب-في-إنغوشيا-الروسية-1075579580.html
اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمنطقة عمليات مكافحة الإرهاب في إنغوشيا الروسية
اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمنطقة عمليات مكافحة الإرهاب في إنغوشيا الروسية
أفاد مصدر في قوات الأمن الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات تدور في منطقة العملية المضادة للإرهاب في مقاطعة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا الروسية المتاخمة... 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T22:45+0000
2023-04-05T22:45+0000
2023-04-05T22:52+0000
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وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجري حاليًا تبادل إطلاق نار مع مجموعة من المسلحين في قرية زيازيكوف-يورت في منطقة مالغوبيك"، مضيفا أن "المقاتلين محاصرون في أحد المنازل".يُذكر أنه في 27 مارس/ أذار، فتح مسلحون مجهولون النار بأسلحة آلية على موقع لشرطة المرور على الحدود بين إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح نارية.وعُثر في اليوم التالي على جثة أحد المشاركين المفترضين في الهجوم، وهو يعاني من جروح نارية، في مدينة كارابولاك بإنغوشيا. وبعد الحادث، أعلنت إدارة منطقة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم البحث عن خمسة أشخاص من الجمهورية بشبهة التخطيط للهجمات الإرهابية.كما وقع تبادل لإطلاق النار بين مجموعة من المهاجمين المجهولين وضباط الشرطة في منطقة مالغوبيكسكي يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة بجروح طفيفة بالرصاص.وأعلنت السلطات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب في المنطقة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو (17:00 بتوقيت غرينتش) عن بدء عملية مضادة للإرهاب في المنطقة.وعثر على جثة رجل مطلوب في الهجوم على الشرطيين في إحدى قرى منطقة مالغوبيكسكي يوم الاثنين. وتم العثور على بندقية هجومية مع قاذفة قنابل يدوية وأربع قنابل يدوية.
https://sputnikarabic.ae/20200807/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يقتل-مسلحين-في-أنغوشيا-1046212979.html
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إنغوشيا, إنغوشيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
إنغوشيا, إنغوشيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن بمنطقة عمليات مكافحة الإرهاب في إنغوشيا الروسية
22:45 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 22:52 GMT 05.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مصدر في قوات الأمن الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات تدور في منطقة العملية المضادة للإرهاب في مقاطعة مالغوبيك في جمهورية إنغوشيا الروسية المتاخمة لجورجيا.
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يجري حاليًا تبادل إطلاق نار مع مجموعة من المسلحين في قرية زيازيكوف-يورت في منطقة مالغوبيك"، مضيفا أن "المقاتلين محاصرون في أحد المنازل".
يُذكر أنه في 27 مارس/ أذار، فتح مسلحون مجهولون النار بأسلحة آلية على موقع لشرطة المرور على الحدود بين إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية، ما أدى إلى إصابة شرطيين بجروح نارية.
وعُثر في اليوم التالي على جثة أحد المشاركين المفترضين في الهجوم، وهو يعاني من جروح نارية، في مدينة كارابولاك بإنغوشيا. وبعد الحادث، أعلنت إدارة منطقة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم البحث عن خمسة أشخاص من الجمهورية بشبهة التخطيط للهجمات الإرهابية.
كما وقع تبادل لإطلاق النار بين مجموعة من المهاجمين المجهولين وضباط الشرطة
في منطقة مالغوبيكسكي يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط الشرطة بجروح طفيفة بالرصاص.
وأعلنت السلطات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب في المنطقة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو (17:00 بتوقيت غرينتش) عن بدء عملية مضادة للإرهاب في المنطقة.
وعثر على جثة رجل مطلوب في الهجوم على الشرطيين في إحدى قرى منطقة مالغوبيكسكي يوم الاثنين. وتم العثور على بندقية هجومية مع قاذفة قنابل يدوية وأربع قنابل يدوية.