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https://sputnikarabic.ae/20230405/نحو-ثلثي-سكان-ألمانيا-يعارضون-توريد-طائرات-مقاتلة-إلى-أوكرانيا-1075563385.html
نحو ثلثي سكان ألمانيا يعارضون توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
نحو ثلثي سكان ألمانيا يعارضون توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
أفاد استطلاع أجرته "RTL / NTV-Trendbarometer"، أن الغالبية العظمى من الألمان يعارضون توريد طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T14:29+0000
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قال 64% من المستطلعين إن "كتلة الناتو يجب ألا تزود كييف بهذا النوع من الأسلحة"، بينما 28% منهم أيدوا توريدها. أما الـ 8% الباقية، فأجابوا بـ "لا أعرف"، أو لم يرغبوا في الإجابة. كانت الموافقة أعلى بشكل ملحوظ بين مؤيدي حزب الخضر 45%.اقرأ أيضا - وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030انقسم المستطلعون حول مسألة زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 49% يعتبرون مثل هذه الخطوة خاطئة و47%- صحيحة. ومع ذلك، توجد اختلافات كبيرة بين ألمانيا الشرقية والغربية: ففي الغرب أيد 51% زيادة المساعدات العسكرية وعارضها 45%، وصوت في شرق البلاد 72% ضد، وفقط 24% مع.لمتابعة سير أحداث العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وكل ما يتعلق بها
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انفوجرافيك, инфографика, أخبار ألمانيا
انفوجرافيك, инфографика, أخبار ألمانيا

نحو ثلثي سكان ألمانيا يعارضون توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

14:29 GMT 05.04.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 05.04.2023)
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أفاد استطلاع أجرته "RTL / NTV-Trendbarometer"، أن الغالبية العظمى من الألمان يعارضون توريد طائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا.
قال 64% من المستطلعين إن "كتلة الناتو يجب ألا تزود كييف بهذا النوع من الأسلحة"، بينما 28% منهم أيدوا توريدها. أما الـ 8% الباقية، فأجابوا بـ "لا أعرف"، أو لم يرغبوا في الإجابة. كانت الموافقة أعلى بشكل ملحوظ بين مؤيدي حزب الخضر 45%.
اقرأ أيضا - وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030
انقسم المستطلعون حول مسألة زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. 49% يعتبرون مثل هذه الخطوة خاطئة و47%- صحيحة. ومع ذلك، توجد اختلافات كبيرة بين ألمانيا الشرقية والغربية: ففي الغرب أيد 51% زيادة المساعدات العسكرية وعارضها 45%، وصوت في شرق البلاد 72% ضد، وفقط 24% مع.
حوالي ثلثي سكان ألمانيا يعارض توريد الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي
حوالي ثلثي سكان ألمانيا يعارض توريد الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي
لمتابعة سير أحداث العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وكل ما يتعلق بها
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