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https://sputnikarabic.ae/20230405/والد-بيكيه-يطرد-شاكيرا-من-منزلها-في-برشلونة-1075543214.html
والد بيكيه يطرد شاكيرا من منزلها في برشلونة
والد بيكيه يطرد شاكيرا من منزلها في برشلونة
كشف تقرير إعلامي إسباني سبب مغادرة المغنية العالمية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه، لبرشلونة رفقة أولادها. 05.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-05T09:11+0000
2023-04-05T09:11+0000
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أعلنت شاكير يوم الأحد 2 أبريل/نيسان، عن نيتها مغادرة برشلونة في منشور على صفحتها الخاصة على "إنستغرام".بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن شاكيرا كانت ستُطرد من منزلها الذي تعيش فيه، والكائن في بلدية إسبلوغيس دي يوبريغات، وذلك بعد تلقيها رسالة في 13 مارس تطالبها بإخلاء المنزل لذي كانت تتقاسمه مع بيكيه.وأضاف التقرير أن المنزل كان مسجلا باسم شركة تابعة لوالد بيكيه، جوان بيكيه.وأشار التقرير أن شاكيرا غادرت المنزل قبل الموعد المحدد، حيث أنها كانت ستدفع تعويضا في حال أقمت في المنزل بحسب ما هو منصوص عليه في عقد البيع.نشرت شاكيرا منشورا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" أعلنت فيه رحيلها عن برشلونة وجهت فيه شكرا لجمهورها في المدينة واصفة أنه تعلمت أن الصداقة أقوى من الحب.
https://sputnikarabic.ae/20230320/فيديو-مسرب-يكشف-العلاقة-المتوترة-بين-والدة-بيكيه-وشاكيرا-1074946450.html
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

والد بيكيه يطرد شاكيرا من منزلها في برشلونة

09:11 GMT 05.04.2023
© AFP 2023 / PEDRO UGARTE / شاكيرا
شاكيرا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / PEDRO UGARTE /
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كشف تقرير إعلامي إسباني سبب مغادرة المغنية العالمية شاكيرا صديقة الإسباني جيرارد بيكيه، لبرشلونة رفقة أولادها.
أعلنت شاكير يوم الأحد 2 أبريل/نيسان، عن نيتها مغادرة برشلونة في منشور على صفحتها الخاصة على "إنستغرام".
بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن شاكيرا كانت ستُطرد من منزلها الذي تعيش فيه، والكائن في بلدية إسبلوغيس دي يوبريغات، وذلك بعد تلقيها رسالة في 13 مارس تطالبها بإخلاء المنزل لذي كانت تتقاسمه مع بيكيه.
وأضاف التقرير أن المنزل كان مسجلا باسم شركة تابعة لوالد بيكيه، جوان بيكيه.
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وأشار التقرير أن شاكيرا غادرت المنزل قبل الموعد المحدد، حيث أنها كانت ستدفع تعويضا في حال أقمت في المنزل بحسب ما هو منصوص عليه في عقد البيع.
نشرت شاكيرا منشورا على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" أعلنت فيه رحيلها عن برشلونة وجهت فيه شكرا لجمهورها في المدينة واصفة أنه تعلمت أن الصداقة أقوى من الحب.
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