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https://sputnikarabic.ae/20230406/أذربيجان-تستدعي-السفير-الإيراني-مجددا-وتعلن-طرد-4-دبلوماسيين-وتمهلهم-48-ساعة-1075608896.html
أذربيجان تستدعي السفير الإيراني مجددا وتعلن طرد 4 دبلوماسيين وتمهلهم 48 ساعة
أذربيجان تستدعي السفير الإيراني مجددا وتعلن طرد 4 دبلوماسيين وتمهلهم 48 ساعة
أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، 4 من موظفي السفارة الإيرانية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T13:52+0000
2023-04-06T13:52+0000
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وأفادت وكالة "أذرتاج" الرسمية، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة خارجية أذربيجان، بأنه "تم استدعاء عباس موسوي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان إلى وزارة الخارجية"، مشيرة إلى أن الوزارة أبدت استياءها الشديد للسفير الإيراني لما أظهرته بلاده من أعمال استفزازية تجاه أذربيجان مؤخرا".وأضافت الوكالة أنه "تم لفت انتباه السفير الإيراني إلى أن حكومة أذربيجان تعلن 4 موظفين في السفارة الإيرانية أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب أنشطتهم التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتطالب بمغادرة هؤلاء الأشخاص أراضي أذربيجان في غضون 48 ساعة".وكانت وزارة الخارجية في أذربيجان أعلنت الاثنين الماضي، استدعاء سفير إيران لدى باكو، عباس موسوي، إلى مقر الوزارة.وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "إيران قدمت مذكرة احتجاج إلى سفارة أذربيجان في طهران ردا على التصرفات غير اللائقة لبعض وسائل الإعلام في جمهورية أذربيجان".وأضافت أنه "ردا على مذكرة الاحتجاج، تم استدعاء السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي وتم تقديم الرد على المذكرة إلى الجانب الإيراني، كما قدمت ​​للسفير الإيراني قائمة بعدة مقالات ضد جمهورية أذربيجان التي ظهرت في وسائل الإعلام الإيرانية".وبعثت إيران رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" لأذربيجان بسبب ما وصفته بالحملة "العدائية" التي تشنها وسائل إعلام أذربيجانية ضد طهران، وذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان حول "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وفي وقت سابق، وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصيحة لدولة أذربيجان بأن تكون على دراية بالنوايا الحقيقية لإسرائيل.وجاءت تصريحات ناصر كنعاني تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
https://sputnikarabic.ae/20230401/إيران-تنصح-أذربيجان-بـدراية-النوايا-الحقيقية-لإسرائيل-1075412924.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/أذربيجان-تستدعي-سفير-إيران-لديها-بعد-وصول-مذكرة-احتجاج-من-طهران-1075482842.html
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أذربيجان, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

أذربيجان تستدعي السفير الإيراني مجددا وتعلن طرد 4 دبلوماسيين وتمهلهم 48 ساعة

13:52 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / -سفارة أذربيجان في إيران
سفارة أذربيجان في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، 4 من موظفي السفارة الإيرانية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وأفادت وكالة "أذرتاج" الرسمية، نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة خارجية أذربيجان، بأنه "تم استدعاء عباس موسوي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية أذربيجان إلى وزارة الخارجية"، مشيرة إلى أن الوزارة أبدت استياءها الشديد للسفير الإيراني لما أظهرته بلاده من أعمال استفزازية تجاه أذربيجان مؤخرا".
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وأضافت الوكالة أنه "تم لفت انتباه السفير الإيراني إلى أن حكومة أذربيجان تعلن 4 موظفين في السفارة الإيرانية أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب أنشطتهم التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي وتتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتطالب بمغادرة هؤلاء الأشخاص أراضي أذربيجان في غضون 48 ساعة".
وكانت وزارة الخارجية في أذربيجان أعلنت الاثنين الماضي، استدعاء سفير إيران لدى باكو، عباس موسوي، إلى مقر الوزارة.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "إيران قدمت مذكرة احتجاج إلى سفارة أذربيجان في طهران ردا على التصرفات غير اللائقة لبعض وسائل الإعلام في جمهورية أذربيجان".
وأضافت أنه "ردا على مذكرة الاحتجاج، تم استدعاء السفير الإيراني لدى باكو عباس موسوي وتم تقديم الرد على المذكرة إلى الجانب الإيراني، كما قدمت ​​للسفير الإيراني قائمة بعدة مقالات ضد جمهورية أذربيجان التي ظهرت في وسائل الإعلام الإيرانية".
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وبعثت إيران رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" لأذربيجان بسبب ما وصفته بالحملة "العدائية" التي تشنها وسائل إعلام أذربيجانية ضد طهران، وذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان حول "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
وفي وقت سابق، وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، نصيحة لدولة أذربيجان بأن تكون على دراية بالنوايا الحقيقية لإسرائيل.
وجاءت تصريحات ناصر كنعاني تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بشأن الاتفاق مع وزير خارجية أذربيجان، على "تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
وقال كوهين، عقب الاجتماع، إن "إسرائيل وأذربيجان يجب أن تعملا سوية من أجل منع إيران من حيازة قدرة نووية"، مضيفاً بحسب قناة "كان" الإسرائيلية: "اتفقت مع وزير الخارجية الأذربيجاني على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران".
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