https://sputnikarabic.ae/20230406/أول-تصنيف-للفيفا-في-2023-الأرجنتين-الأولى-عالميا-والمغرب-أفريقيا-1075601726.html
أول تصنيف للفيفا في 2023... الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب أفريقيا
أول تصنيف للفيفا في 2023... الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب أفريقيا
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أول تصنيف شهري للمنتخبات لعام 2023، وتصدّر فيه المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في التصنيف، بينما جاء... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
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وحصل منتخب "التانجو" على 2.55 نقطة زيادة ليعتلي صدارة الترتيب، على حساب المنتخب البرازيلي الذي فقد 6.56 نقطة وهبط للمركز الثالث، فيما صعد المنتخب الفرنسي للمركز الثاني بعد أن حصل على 15.06 نقطة زيادة.وبحسب التصنيف الجديد، احتل المركز الرابع عالميا منتخب بلجيكا، وفي المركز الخامس جاء منتخب إنجلترا.وحافظ المنتخب المغربي على مركزه الـ11 عالميا، والأول في ترتيب المنتخبات الأفريقية، ويليه المنتخب السنغالي الذي احتل المركز الـ18 عالميا.وفي المركز الثالث جاء المنتخب التونسي الذي يحتل المركز الـ28 عالميا، بعد صعوده مركزين عن التصنيف السابق (صدر في 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022) الذي كان يحتل فيه المركز الـ30 عالميا.وشهد تصنيف الفيفا الجديد وجود المنتخب الجزائري في المركز الرابع أفريقيًا، والـ34 عالميا، أما المنتخب المصري تقدم أربعة مراكز ليحتل المركز الـ35 عالميا، بعد أن كان في المركز الـ39 في التصنيف.
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رياضة, أخبار المغرب اليوم, مصر, الأرجنتين, منتخب الأرجنتين, تونس
رياضة, أخبار المغرب اليوم, مصر, الأرجنتين, منتخب الأرجنتين, تونس
أول تصنيف للفيفا في 2023... الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب أفريقيا
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أول تصنيف شهري للمنتخبات لعام 2023، وتصدّر فيه المنتخب الأرجنتيني المركز الأول في التصنيف، بينما جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني.
وحصل منتخب "التانجو" على 2.55 نقطة زيادة ليعتلي صدارة الترتيب، على حساب المنتخب البرازيلي الذي فقد 6.56 نقطة وهبط للمركز الثالث، فيما صعد المنتخب الفرنسي للمركز الثاني بعد أن حصل على 15.06 نقطة زيادة.
وبحسب التصنيف
الجديد، احتل المركز الرابع عالميا منتخب بلجيكا، وفي المركز الخامس جاء منتخب إنجلترا.
وحافظ المنتخب المغربي على مركزه الـ11 عالميا، والأول في ترتيب المنتخبات الأفريقية
، ويليه المنتخب السنغالي الذي احتل المركز الـ18 عالميا.
وفي المركز الثالث جاء المنتخب التونسي الذي يحتل المركز الـ28 عالميا، بعد صعوده مركزين عن التصنيف السابق (صدر في 22 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022) الذي كان يحتل فيه المركز الـ30 عالميا.
وشهد تصنيف الفيفا الجديد
وجود المنتخب الجزائري في المركز الرابع أفريقيًا، والـ34 عالميا، أما المنتخب المصري تقدم أربعة مراكز ليحتل المركز الـ35 عالميا، بعد أن كان في المركز الـ39 في التصنيف.