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إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة
إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أحبطت عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في البلاد بواسطة طائرة مسيرة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T18:54+0000
2023-04-06T18:54+0000
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وحسب موقع قناة "الجديد"، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنه "بتاريخ 31 مارس/آذار، تم رصد طائرة مسيرة فوق سطح سجن رومية المركزي".وأضاف أن عناصر الحراسة قامت بمتابعة الطائرة والعمل على ضبطها.وأوضح البيان أنه بعد الكشف عليها، تبين أنها ذات لون رمادي من نوع "DJI"، كما لوحظ وجود كيس شفاف مثبت عليها بلاصق.وأكدت السلطات أن التحقيق جارٍ في الواقعة، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في العملية.
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إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة

18:54 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Александр Кондратюк / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Александр Кондратюк
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أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أحبطت عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في البلاد بواسطة طائرة مسيرة.
وحسب موقع قناة "الجديد"، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنه "بتاريخ 31 مارس/آذار، تم رصد طائرة مسيرة فوق سطح سجن رومية المركزي".
وأضاف أن عناصر الحراسة قامت بمتابعة الطائرة والعمل على ضبطها.
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وأوضح البيان أنه بعد الكشف عليها، تبين أنها ذات لون رمادي من نوع "DJI"، كما لوحظ وجود كيس شفاف مثبت عليها بلاصق.

ووفقا للبيان، بتفتيش الكيس عثر بداخله على (74) حبة مخدرة، ومادة بيضاء اللون، وهاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بيانات "USB" وسماعات أذن "Earbuds".

وأكدت السلطات أن التحقيق جارٍ في الواقعة، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في العملية.
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