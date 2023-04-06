https://sputnikarabic.ae/20230406/إحباط-عملية-تهريب-مواد-مخدرة-إلى-أحد-السجون-في-لبنان-بواسطة-طائرة-مسيرة-1075620364.html

إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة

إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أحبطت عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في البلاد بواسطة طائرة مسيرة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T18:54+0000

2023-04-06T18:54+0000

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وحسب موقع قناة "الجديد"، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنه "بتاريخ 31 مارس/آذار، تم رصد طائرة مسيرة فوق سطح سجن رومية المركزي".وأضاف أن عناصر الحراسة قامت بمتابعة الطائرة والعمل على ضبطها.وأوضح البيان أنه بعد الكشف عليها، تبين أنها ذات لون رمادي من نوع "DJI"، كما لوحظ وجود كيس شفاف مثبت عليها بلاصق.وأكدت السلطات أن التحقيق جارٍ في الواقعة، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في العملية.

https://sputnikarabic.ae/20220103/صحيفة-عربية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-شبكة-تهريب-المخدرات-إلى-دول-الخليج-من-لبنان-1054877619.html

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