https://sputnikarabic.ae/20230406/إحباط-عملية-تهريب-مواد-مخدرة-إلى-أحد-السجون-في-لبنان-بواسطة-طائرة-مسيرة-1075620364.html
إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة
إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أحبطت عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في البلاد بواسطة طائرة مسيرة. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T18:54+0000
2023-04-06T18:54+0000
2023-04-06T18:54+0000
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وحسب موقع قناة "الجديد"، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنه "بتاريخ 31 مارس/آذار، تم رصد طائرة مسيرة فوق سطح سجن رومية المركزي".وأضاف أن عناصر الحراسة قامت بمتابعة الطائرة والعمل على ضبطها.وأوضح البيان أنه بعد الكشف عليها، تبين أنها ذات لون رمادي من نوع "DJI"، كما لوحظ وجود كيس شفاف مثبت عليها بلاصق.وأكدت السلطات أن التحقيق جارٍ في الواقعة، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في العملية.
https://sputnikarabic.ae/20220103/صحيفة-عربية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-شبكة-تهريب-المخدرات-إلى-دول-الخليج-من-لبنان-1054877619.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في لبنان بواسطة طائرة مسيرة
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أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أحبطت عملية تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجون في البلاد بواسطة طائرة مسيرة.
وحسب موقع قناة "الجديد"، قالت
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، إنه "بتاريخ 31 مارس/آذار، تم رصد طائرة مسيرة فوق سطح سجن رومية المركزي".
وأضاف أن عناصر الحراسة قامت بمتابعة الطائرة والعمل على ضبطها.
وأوضح البيان أنه بعد الكشف عليها، تبين أنها ذات لون رمادي من نوع "DJI"، كما لوحظ وجود كيس شفاف مثبت عليها بلاصق.
ووفقا للبيان، بتفتيش الكيس عثر بداخله على (74) حبة مخدرة، ومادة بيضاء اللون، وهاتف خلوي يحتوي على شريحة خط، وحافظة بيانات "USB" وسماعات أذن "Earbuds".
وأكدت السلطات أن التحقيق جارٍ في الواقعة، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في العملية.