https://sputnikarabic.ae/20230406/إسرائيل-والمقاومة-الفلسطينية-حرب-مفتوحة-أم-تصعيد-مضبوط؟-1075607421.html

إسرائيل والمقاومة الفلسطينية... حرب مفتوحة أم تصعيد مضبوط؟

إسرائيل والمقاومة الفلسطينية... حرب مفتوحة أم تصعيد مضبوط؟

مع الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، والاعتداء على المسجد الأقصى والمصليين والمعتكفين داخله، يبدو أن حالة الهدوء التي كانت سائدة لم تعد قائمة، بعد القصف المتبادل... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T13:50+0000

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شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية على موقع غربي المحافظة الوسطى في قطاع غزة، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية نيران مضادة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية للتصدي للغارات.وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما قصفت إسرائيل بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.وطرح البعض تساؤلات عن إمكانية الدخول في ساحة حرب مفتوحة ما بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لا سيما بعد دخول المقاومة في لبنان على الخط، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.تصعيد مضبوطقال شرحبيل الغريب، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن "قصف الاحتلال لقطاع غزة وما يجري في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي، بسبب اعتداءات ممنهجة على المسجد الأقصى واستغلال وتوصيف ما يسمى بعيد الفصح اليهودي في فرض وقائع جديدة داخل المسجد، من خلال ترسيخ وتثبيت التقسيم المكاني للمسجد بعد نجاح الاحتلال في التقسيم الزماني، بعد تثبيت حالة الاقتحامات المتكررة للأقصى في أوقات بعينها".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "الهدف الأساسي لإسرائيل ترسيخ وتثبيت التقسيم المكاني تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم، وإقامة الطقوس التلمودية المتعلقة بذبح القرابين، وهي خطوة تعتبر مقدمة خطيرة لواقع ومستقبل المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وانتهاكا صارخا وفاضحا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ولواقع وقدسية المسجد الأقصى المبارك التي اتفقت كل الأطراف الدولية على أن يبقى الوضع الراهن في المسجد كما هو دون أي تغيير أو تبديل".ويرى أن القصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يأتي في إطار التصعيد المضبوط حتى اللحظة، ولا يمكن القول بأن هناك إمكانية للوصول للحرب المفتوحة، فالفصائل غير معنية في هذه المرحلة بالذهاب لهذا الخيار لاعتبارات عدة، وكذلك الأمر ليس مطروحًا على الطاولة الإسرائيلية، نظرًا للانقسامات الداخلية، والصراعات السياسية في البيئة الداخلية هناك، والتي لا تشجع الاحتلال على الذهاب لهذا الخيار.وتابع: "ما يجري حتى اللحظة هو تصعيد متبادل ومضبوط، لا حرب مفتوحة، لكن المشهد في القدس ومن سيحدد وجهة المواجهة وطبيعتها وسقفها الاحتلال نفسه، إذا ما تجرأ المستوطنون على ذبح القرابين بشكل حقيقي سيكون نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويجعل المشهد مفتوحا على مصراعيه في إطار عدم قبول الفصائل بتغيير الوضع داخل المسجد الأقصى واعتباره من ضمن الخطوط الحمر التي لا يمكن القبول بها".وأوضح أن التصعيد الحالي مضبوط الإيقاع، وسيبقى كما هو دون أي تطور، لكن التصعيد الميداني سيظل مرهونًا بسلوك إسرائيل والمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى، والاستمرار في التقسيم المكاني والزماني، أو الوصول إلى ذبح القرابين.توسيع جبهات المقاومةفي السياق نفسه، نفى المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، مصطفى الصواف، أن يكون هناك أي هدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وإنما هناك حالة من الهدوء تم تجاوزها بعد أن تخطى الاحتلال كل الخطوط الحمراء.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بعد اعتداء إسرائيل على القدس والمصلين، "كان من الضروري لدى المقاومة الرد على الاحتلال، للتأكيد على أن الساحات الفلسطينية مترابطة والاعتداء على واحدة منها، هو اعتداء على الكل الفلسطيني، مؤكدًا أنه في حال استمر العدوان الإسرائيلي قد ينذر بمواجهة عسكرية مفتوحة مع الفصائل".وأوضح أن ما حدث اليوم عبر إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه فلسطين المحتلة، يشير إلى توسع جبهات المقاومة ضد الاحتلال، وذلك يعود إلى الإرهاب الإسرائيلي في القدس، وبحق المصلين والمعتكفين فيه، وهو ما سبق وأن حذرت منه فصائل المقاومة.ومساء أمس الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وشهد المسجد الأقصى اندلاع مواجهات بين المصلين المسلمين المرابطين فيه، والقوات الإسرائيلية التي حاولت طردهم بقوة السلاح، وحاصرتهم في المسجد القبلي واستخدمت قنابل الغاز والصوت ضدهم، ما أوقع عشرات الإصابات.واقتحم 110 مستوطنين،أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية معززة من الشرطة الإسرائيلية، في أول أيام عيد الفصح التوراتي.وفرضت الشرطة الإسرائيلية قيودًا، منذ فجر اليوم، على دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى، حيث سمحت لمن تزيد أعمارهم على 50 عامًا ببلوغه، بينما حرمت من هم دون هذا السن من الرجال من الصلاة والرباط والاعتكاف فيه.

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