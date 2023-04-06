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https://sputnikarabic.ae/20230406/إصابات-في-مواجهات-شرق-غزة-ومسيرات-غاضبة-تجوب-القطاع-نصرةً-للمسجد-الأقصى-1075593654.html
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي المتمركز بالدبابات خلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق قطاع... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T08:57+0000
2023-04-06T08:57+0000
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أشعل الشبان الفلسطينيون الإطارات بالقرب من السياج الحدودي، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار صوب المتظاهرين في منطقة ملكة شرق غزة ليصاب شاب برصاصة باليد، فيما جابت الطائرات الاسرائيلية بدون طيار مختلف أجواء غزة.وتزامنت المواجهات على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع مسيرات غاضبة في مختلف مدن القطاع شارك فيها آلاف المواطنين، وذلك تنديداً بالممارسات الإسرائيلية بحق المصلين والمرابطين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى، ورفع المشاركون في المسيرات عبارات تؤكد الدفاع عن الأقصى وتندد بالممارسات الإسرائيلية تجاهه.وأضاف " أن َّهذه المسيرات والتظاهرات، جاءت تلبية لدعوات من القوى والفصائل نصرةً ومساندةً للمصلين والمرابطين في الأقصى، ونوجه رسالة للمعتكفين اننا معكم في هذه المواجهة ضد الاحتلال".وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المسجد الأقصى لليوم الثاني وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، مما أدى الى إصابة 6 فلسطينيين نقل اثنين منهم الى المشفى، ثم قامت بطرد المصلين وافراغ باحات المسجد تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى

08:57 GMT 06.04.2023
© Ajwad Jradatإصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Ajwad Jradat
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حصري
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي المتمركز بالدبابات خلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.
أشعل الشبان الفلسطينيون الإطارات بالقرب من السياج الحدودي، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار صوب المتظاهرين في منطقة ملكة شرق غزة ليصاب شاب برصاصة باليد، فيما جابت الطائرات الاسرائيلية بدون طيار مختلف أجواء غزة.
وتزامنت المواجهات على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع مسيرات غاضبة في مختلف مدن القطاع شارك فيها آلاف المواطنين، وذلك تنديداً بالممارسات الإسرائيلية بحق المصلين والمرابطين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى، ورفع المشاركون في المسيرات عبارات تؤكد الدفاع عن الأقصى وتندد بالممارسات الإسرائيلية تجاهه.
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس لوكالة "سبوتنيك":" اليوم تخرج جماهير قطاع غزة من كل المناطق للتعبير عن الغضب الكبير جراء اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين، وشعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يمرر هذه الجريمة دون رد يوازي حجم هذه الانتهاكات، والاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الفعل الشنيع".
وأضاف " أن َّهذه المسيرات والتظاهرات، جاءت تلبية لدعوات من القوى والفصائل نصرةً ومساندةً للمصلين والمرابطين في الأقصى، ونوجه رسالة للمعتكفين اننا معكم في هذه المواجهة ضد الاحتلال".
© Sputnik . Ajwad Jradatإصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المسجد الأقصى لليوم الثاني وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، مما أدى الى إصابة 6 فلسطينيين نقل اثنين منهم الى المشفى، ثم قامت بطرد المصلين وافراغ باحات المسجد تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين.
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