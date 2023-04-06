https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-الصهاينة-متخبطون-إزاء-موجة-التقارب-في-العالم-الإسلامي-وآفاق-الانهيار-الداخلي-لكيانهم-1075602391.html
إيران: الصهاينة متخبطون إزاء موجة التقارب في العالم الإسلامي وآفاق الانهيار الداخلي لكيانهم
إيران: الصهاينة متخبطون إزاء موجة التقارب في العالم الإسلامي وآفاق الانهيار الداخلي لكيانهم
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "تدنيس جنود الكيان الصهيوني المزيف والعدوان ليلا على المصلين في المسجد الأقصى خلق مشاهد... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:31+0000
2023-04-06T12:31+0000
2023-04-06T12:31+0000
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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن ذلك "نتيجة لسلوك أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان الذين أغلقوا أعينهم عن جرائم الإرهابيين الصهاينة"، مضيفا أن "الصهاينة متخبطون إزاء موجة التقارب في العالم الإسلامي وآفاق الانهيار الداخلي للكيان".واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى، وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.
https://sputnikarabic.ae/20230405/إيران-تدين-الهجوم-الوحشي-على-المسجد-الأقصى-وتدعو-أحرار-العالم-للتحرك-1075545052.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إيران: الصهاينة متخبطون إزاء موجة التقارب في العالم الإسلامي وآفاق الانهيار الداخلي لكيانهم
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "تدنيس جنود الكيان الصهيوني المزيف والعدوان ليلا على المصلين في المسجد الأقصى خلق مشاهد مؤلمة".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إن ذلك "نتيجة لسلوك أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان الذين أغلقوا أعينهم عن جرائم الإرهابيين الصهاينة"، مضيفا أن "الصهاينة متخبطون إزاء موجة التقارب في العالم الإسلامي وآفاق الانهيار الداخلي للكيان".
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى
، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".
وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات
مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى، وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلي، وفق مراسل "سبوتنيك".
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة عدد من المعتكفين، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية عيادة المسجد، وسط أنباء عن إصابة خطيرة بالرأس جراء إطلاق جنود إسرائيليين للرصاص المطاطي.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد، كما أشارت إلى إصابة شرطي بعد رشقه بالحجارة في الأقصى.