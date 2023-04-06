https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-والعراق-يعلنان-الاتفاق-حول-تنفيذ-مشروع-الربط-السككي-بين-البلدين-1075593800.html
إيران والعراق يعلنان الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين
إيران والعراق يعلنان الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين
اتفقت إيران والعراق على البدء في العمليات التنفيذية لإنشاء خط سكك الحديد "شلمجة – البصرة". 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:03+0000
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واجتمع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، في إيران، مع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، وأعلنا الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تباحث الوزيران خلال الاجتماع "حول الآلية التنفيذية لخط سكك الحديد "شلمجة – البصرة"، وتحديد الشركة المنفذة للمشروع وسائر القضايا المتعلقة به".وأكد وزير النقل العراقي أن "مسار خط سكك الحديد تم تحديده من قبل الجانب العراقي"، لافتا إلى "عزم العراق الجاد على بدء تنفيذ المشروع".وأشار الوزير إلى أن "الحكومة العراقية تأخذ بعين الاعتبار اعتمادات هذا المشروع في ميزانية العام 2023".ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع أيضًا خط سكك الحديد وطريق "خسروي" البري المؤدي إلى بغداد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون البحري والبحري.ودعا وزير الطرق وإعمار المدن الايراني إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران والعراق، من 120 رحلة إلى 200 رحلة في الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20210518/مدير-سكك-حديد-العراق-لـسبوتنيك-قد-نستعين-بشركات-أجنبية-لتنفيذ-الربط-مع-إيران-1049001461.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران والعراق يعلنان الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين
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اتفقت إيران والعراق على البدء في العمليات التنفيذية لإنشاء خط سكك الحديد "شلمجة – البصرة".
واجتمع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، في إيران، مع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، وأعلنا الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي.
ووفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، تباحث الوزيران خلال الاجتماع "حول الآلية التنفيذية لخط سكك الحديد "شلمجة – البصرة"، وتحديد الشركة المنفذة للمشروع وسائر القضايا المتعلقة به".
وأكد وزير النقل العراقي أن "مسار خط سكك الحديد
تم تحديده من قبل الجانب العراقي"، لافتا إلى "عزم العراق الجاد على بدء تنفيذ المشروع".
وأشار الوزير إلى أن "الحكومة العراقية تأخذ بعين الاعتبار اعتمادات هذا المشروع في ميزانية العام 2023".
ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع أيضًا خط سكك الحديد وطريق "خسروي" البري المؤدي إلى بغداد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة
بالتعاون البحري والبحري.
ودعا وزير الطرق وإعمار المدن الايراني إلى زيادة عدد الرحلات الجوية
بين إيران والعراق، من 120 رحلة إلى 200 رحلة في الأسبوع.