عربي
https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-والعراق-يعلنان-الاتفاق-حول-تنفيذ-مشروع-الربط-السككي-بين-البلدين-1075593800.html
إيران والعراق يعلنان الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين
إيران والعراق يعلنان الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين
اتفقت إيران والعراق على البدء في العمليات التنفيذية لإنشاء خط سكك الحديد "شلمجة – البصرة". 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T09:03+0000
2023-04-06T09:03+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم العربي
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072111664_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_e95a1885a34dc656ea5f889e81cf8cd4.jpg
واجتمع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، في إيران، مع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، وأعلنا الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تباحث الوزيران خلال الاجتماع "حول الآلية التنفيذية لخط سكك الحديد "شلمجة – البصرة"، وتحديد الشركة المنفذة للمشروع وسائر القضايا المتعلقة به".وأكد وزير النقل العراقي أن "مسار خط سكك الحديد تم تحديده من قبل الجانب العراقي"، لافتا إلى "عزم العراق الجاد على بدء تنفيذ المشروع".وأشار الوزير إلى أن "الحكومة العراقية تأخذ بعين الاعتبار اعتمادات هذا المشروع في ميزانية العام 2023".ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع أيضًا خط سكك الحديد وطريق "خسروي" البري المؤدي إلى بغداد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون البحري والبحري.ودعا وزير الطرق وإعمار المدن الايراني إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران والعراق، من 120 رحلة إلى 200 رحلة في الأسبوع.
https://sputnikarabic.ae/20210518/مدير-سكك-حديد-العراق-لـسبوتنيك-قد-نستعين-بشركات-أجنبية-لتنفيذ-الربط-مع-إيران-1049001461.html
إيران
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072111664_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_129d9fcba38a6b31ba6bc482b0d724b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم

إيران والعراق يعلنان الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين

09:03 GMT 06.04.2023
© AFP 2023 / STRINGERقطار في إيران
قطار في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
اتفقت إيران والعراق على البدء في العمليات التنفيذية لإنشاء خط سكك الحديد "شلمجة – البصرة".
واجتمع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، في إيران، مع وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، وأعلنا الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تباحث الوزيران خلال الاجتماع "حول الآلية التنفيذية لخط سكك الحديد "شلمجة – البصرة"، وتحديد الشركة المنفذة للمشروع وسائر القضايا المتعلقة به".
السكك السورية تستأنف رحلات دمشق- حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2021
مدير سكك حديد العراق لـ"سبوتنيك": قد نستعين بشركات أجنبية لتنفيذ الربط مع إيران
18 مايو 2021, 14:10 GMT
وأكد وزير النقل العراقي أن "مسار خط سكك الحديد تم تحديده من قبل الجانب العراقي"، لافتا إلى "عزم العراق الجاد على بدء تنفيذ المشروع".
وأشار الوزير إلى أن "الحكومة العراقية تأخذ بعين الاعتبار اعتمادات هذا المشروع في ميزانية العام 2023".
ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع أيضًا خط سكك الحديد وطريق "خسروي" البري المؤدي إلى بغداد، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون البحري والبحري.
ودعا وزير الطرق وإعمار المدن الايراني إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران والعراق، من 120 رحلة إلى 200 رحلة في الأسبوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала