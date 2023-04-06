https://sputnikarabic.ae/20230406/استطلاع-معظم-الأمريكيين-لا-يريدون-إعادة-انتخاب-بايدن-1075619237.html
استطلاع: معظم الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب بايدن
استطلاع: معظم الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب بايدن
يرى ثلث المواطنين الأمريكيين فقط أن الرئيس الحالي جو بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "سي... 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T18:09+0000
2023-04-06T18:09+0000
2023-04-06T18:09+0000
العالم
الرئيس الأمريكي
شعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg
وأظهر استطلاع في مارس/ آذار أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير/ كانون الثاني. في الوقت نفسه، وبحسب معطيات حديثة، فإن 57% من الناخبين لا يوافقون على أنشطة الرئيس الديمقراطي الآن (مقابل 55% قبل شهرين).بشكل عام، يميل 32% فقط إلى الاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس. يتمتع الزعيم الأمريكي بأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - يؤيد 26% فقط من المستطلعين إعادة انتخاب السياسي لأعلى منصب في الولاية. في نفس الوقت، في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، كان هذا الرقم عند مستوى 36%.تم إجراء الاستطلاع طوال الشهر السابق واكتمل قبل أن تصوت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أسبوع. وبالتالي، كما لاحظت "سي إن إن"، لا يمكن لنتائج الدراسة أن تعكس أي تحول في الرأي العام فيما يتعلق بعمل بايدن بعد حدوث منعطف جديد في "قضية ترامب".وشارك ما يقرب من 1600 أمريكي بالغ في استطلاع القناة، الذي تم إجراؤه عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف. العينة تمثيلية. الخطأ لا يزيد عن 3.3 نقطة مئوية.
https://sputnikarabic.ae/20230405/إعلام-ابن-شقيق-الرئيس-جون-كينيدي-يتقدم-بطلب-ترشحه-لانتخابات-الرئاسة-الأمريكية-1075580049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_146:0:1313:875_1920x0_80_0_0_c9a848948526402cecfa748dacd0a2ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الرئيس الأمريكي, شعبية
العالم, الرئيس الأمريكي, شعبية
استطلاع: معظم الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب بايدن
تابعنا عبر
يرى ثلث المواطنين الأمريكيين فقط أن الرئيس الحالي جو بايدن يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "سي إن إن".
وأظهر استطلاع في مارس/ آذار أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير/ كانون الثاني. في الوقت نفسه، وبحسب معطيات حديثة، فإن 57% من الناخبين لا يوافقون على أنشطة الرئيس الديمقراطي الآن (مقابل 55% قبل شهرين).
بشكل عام، يميل 32% فقط إلى الاعتقاد بأن بايدن يستحق إعادة انتخابه كرئيس. يتمتع الزعيم الأمريكي بأقل شعبية بين المواطنين الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا - يؤيد 26% فقط من المستطلعين إعادة انتخاب السياسي لأعلى منصب في الولاية. في نفس الوقت، في وقت مبكر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ، كان هذا الرقم عند مستوى 36%.
تم إجراء الاستطلاع طوال الشهر السابق واكتمل قبل أن تصوت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أسبوع. وبالتالي، كما لاحظت "سي إن إن"، لا يمكن لنتائج الدراسة أن تعكس أي تحول في الرأي العام فيما يتعلق بعمل بايدن بعد حدوث منعطف جديد في "قضية ترامب".
وشارك ما يقرب من 1600 أمريكي بالغ في استطلاع القناة، الذي تم إجراؤه عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف. العينة تمثيلية. الخطأ لا يزيد عن 3.3 نقطة مئوية.