https://sputnikarabic.ae/20230406/اكتشاف-كعب-أخيل-الالتهاب-اختراق-كبير-قد-يغير-عالم-الطب-1075600711.html

اكتشاف "كعب أخيل" الالتهاب... اختراق كبير قد يغير عالم الطب

اكتشاف "كعب أخيل" الالتهاب... اختراق كبير قد يغير عالم الطب

أكدت دراسة جديدة نشرت تفاصيلها، اليوم الخميس، أن العلماء قد توصلوا إلى ما وصف بـ"كعب أخيل" الالتهاب، أي المنطقة الأضعف في الالتهاب والتي قد تساهم في معالجته،... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T12:54+0000

2023-04-06T12:54+0000

2023-04-06T12:54+0000

علوم

التهاب

علاج الاكتئاب

باحثون

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اكتشف باحثون من جامعة كيوتو اليابانية، أن "العدلات"، أو الخلايا المتعادلة وهي من خطوط الدفاع الأولى في جسم الإنسان، يمكن أن تحفز الخلايا الضامة المضادة للالتهابات داخل الأورام الحبيبية، ما يوفر رؤى محتملة حول الالتهاب المزمن وتطور الورم.ووفقا لموقع "citechdaily" العلمي، فإن الباحثين في جامعة كيوتو البايانية، وجدوا أن العدلات، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، يمكن أن تحفز الأنسجة الضامة المضادة للالتهابات (M2) داخل الأورام الحبيبية، وهي هياكل كروية كثيفة تتشكل أثناء الالتهاب المزمن، ويمكن أن يساعد استقطاب هذه الأنسجة في تنظيم الالتهاب وصحة الأنسجة.ويعتقد الفريق أن النتائج التي توصلوا إليها، المستمدة من دراسة مرض السل، يمكن أيضا تطبيقها على تطور الورم، من خلال فهم كيفية تكوين بيئة مكروية تسمح بالبكتيريا.العدلات هي أيضا خلايا تقاوم البكتيريا والفطريات الغازية، وقرر فريق من الباحثين في جامعة "كيوتو"، أن العدلات قد تحفز مضادات الالتهاب، أو الخلايا الضامة العميقة في قلب الأورام الحبيبية.وقام الفريق بفحص الهياكل الكروية الكثيفة للأورام الحبيبية في الحيوانات، وخاصة في الرئتين.يفترض ميزوتاني أن نتائج فريقه، التي تم الحصول عليها من مرض السل، يمكن أيضا تطبيقها على الأورام.وأضاف ميزوتاني، الذي يفكر فريقه الآن في جعل طبيعة "A9" متعددة الوظائف مضادة للأورام في البيئة المكروية للورم: "المثير للاهتمام هو أنه تم الإبلاغ عن التأثيرات الالتهابية والمضادة للالتهابات لـ"A9" لدى الفئران التي تعاني من نقص فيه".الاضطرابات المرتبطة بالورم الحبيبي البشري، بما في ذلك السل، هي السمة المميزة للأمراض الالتهابية المزمنة.كشفت الدراسات السابقة أن التفاعلات بين الخلايا داخل الأورام الحبيبية تؤدي إلى استجابات التهابية فعالة ضد مسببات الأمراض أو الملوثات، لكن الالتهاب المزمن - كما هو الحال في مرض السل والأورام - يستمر على مدى فترات طويلة من الزمن.

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https://sputnikarabic.ae/20230406/دراسة-حديثة-تكشف-وجود-علاقة-بين-بكتيريا-الأمعاء-والإصابة-بالزهايمر-1075599957.html

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علوم, التهاب, علاج الاكتئاب, باحثون