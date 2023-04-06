https://sputnikarabic.ae/20230406/الأسد-سوريا-تنظر-إلى-العراق-كتوأم-وليس-كبلد-شقيق-فقط-1075622514.html
الأسد: سوريا تنظر إلى العراق كتوأم وليس كبلد شقيق فقط
الأسد: سوريا تنظر إلى العراق كتوأم وليس كبلد شقيق فقط
قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا تنظر إلى العراق كتوأم وليس كبلد شقيق فقط، لافتا إلى أن استقرار بغداد ينعكس إيجابا على المستوى الإقليمي. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T20:49+0000
2023-04-06T20:49+0000
2023-04-06T20:49+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، جاء ذلك خلال استقباله عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، اليوم الخميس.وأضاف الأسد أن "الاستقرار الذي تشهده الساحة العراقية سياسياً وأمنياً سينعكس إيجاباً على المستوى الإقليمي، وعلى دور العراق في المرحلة المقبلة".وأوضح أن "دور العراق السياسي والاقتصادي في المنطقة هو دور جوهري، نظراً للوزن الذي يتمتع به هذا البلد تاريخياً وجغرافياً، ونظراً لمكانة العراق على الساحة الإقليمية".وأكد أن "سوريا تنظر إلى العراق كتوأم وليس كبلد شقيق فقط".بدوره، رأى الحكيم أن الحوار مع القيادة السورية يخدم البلدين، معتبراً أن خروج سوريا من أزمتها سيكون له نتائج إيجابية على جيرانها، من منطلق أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة عموماً.وتناول الحكيم الانفتاح السياسي الحاصل تجاه سوريا أخيراً، واعتبر أنه نابع من الوزن الذي تمثله، وهو يحمل في الوقت نفسه "مصلحة وفائدة لجميع دول المنطقة وليس فقط لسوريا".كما شدد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق على ضرورة "تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد"، في كل الملفات ولا سيما السياسية والاقتصادية منها.
https://sputnikarabic.ae/20230225/العراق-يدعو-الدول-العربية-لتبني-قرار-نهائي-بعودة-سوريا-إلى-محيطها-العربي-1073983691.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, بشار الأسد, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, بشار الأسد, العالم العربي, الأخبار
الأسد: سوريا تنظر إلى العراق كتوأم وليس كبلد شقيق فقط
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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سوريا تنظر إلى العراق كتوأم وليس كبلد شقيق فقط، لافتا إلى أن استقرار بغداد ينعكس إيجابا على المستوى الإقليمي.
وحسب وكالة الأنباء السورية، جاء ذلك خلال استقباله عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، اليوم الخميس.
وأضاف الأسد
أن "الاستقرار الذي تشهده الساحة العراقية سياسياً وأمنياً سينعكس إيجاباً على المستوى الإقليمي، وعلى دور العراق في المرحلة المقبلة".
وأوضح أن "دور العراق السياسي والاقتصادي في المنطقة هو دور جوهري، نظراً للوزن الذي يتمتع به هذا البلد تاريخياً وجغرافياً، ونظراً لمكانة العراق على الساحة الإقليمية".
وأكد أن "سوريا تنظر إلى العراق
كتوأم وليس كبلد شقيق فقط".
بدوره، رأى الحكيم أن الحوار مع القيادة السورية يخدم البلدين، معتبراً أن خروج سوريا من أزمتها سيكون له نتائج إيجابية على جيرانها، من منطلق أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة عموماً.
وتناول الحكيم الانفتاح السياسي الحاصل تجاه سوريا
أخيراً، واعتبر أنه نابع من الوزن الذي تمثله، وهو يحمل في الوقت نفسه "مصلحة وفائدة لجميع دول المنطقة وليس فقط لسوريا".
كما شدد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق على ضرورة "تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد"، في كل الملفات ولا سيما السياسية والاقتصادية منها.