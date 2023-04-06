https://sputnikarabic.ae/20230406/الأمم-المتحدة-اليمنيون-بحاجة-إلى-سلام-دائم-لإنهاء-معاناتهم-ومنحهم-فرصة-لاستعادة-حياتهم-1075620843.html
الأمم المتحدة: اليمنيون بحاجة إلى سلام دائم لإنهاء معاناتهم ومنحهم فرصة لاستعادة حياتهم
الأمم المتحدة: اليمنيون بحاجة إلى سلام دائم لإنهاء معاناتهم ومنحهم فرصة لاستعادة حياتهم
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، حاجة اليمنيين إلى سلام شامل، ينهي معاناتهم المستمرة، جراء الصراع الدائر في بلادهم، منذ أكثر من 8 أعوام. 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T19:32+0000
2023-04-06T19:32+0000
2023-04-06T19:32+0000
الحرب على اليمن
منظمة الأمم المتحدة
السلام
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، إن "ثماني سنوات من الصراع، أجبرت 4.5 مليون شخص، 74 في المئة منهم نساء وأطفال على النزوح، وتسببت في ارتفاع معدلات الفقر؛ حيث يعيش 2 من كل 3 يمنيين، تحت خط الفقر".وخلصت المنظمة الأممية إلى القول: "اليمنيون بحاجة إلى سلام دائم، لإنهاء معاناتهم ومنحهم فرصة حقيقية لاستعادة حياتهم وإعادة بنائها".ويشهد اليمن منذ أكثر من 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي؛ إذ تسبب في أزمة إنسانية، تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار؛ في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230404/أنصار-الله-تناقش-مع-المبعوث-الأممي-الترتيبات-الإنسانية-والسياسية-لحل-الأزمة-اليمنية-1075518191.html
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الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة, السلام
الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة, السلام
الأمم المتحدة: اليمنيون بحاجة إلى سلام دائم لإنهاء معاناتهم ومنحهم فرصة لاستعادة حياتهم
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، حاجة اليمنيين إلى سلام شامل، ينهي معاناتهم المستمرة، جراء الصراع الدائر في بلادهم، منذ أكثر من 8 أعوام.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، إن "ثماني سنوات من الصراع، أجبرت 4.5 مليون شخص، 74 في المئة منهم نساء وأطفال على النزوح، وتسببت في ارتفاع معدلات الفقر؛ حيث يعيش 2 من كل 3 يمنيين، تحت خط الفقر".
وأضافت: "إنها أزمة حماية. لا يرتاد الأطفال المدارس، ويضطرون للعمل والتسول، ليتمكنوا من توفير الغذاء لأسرهم. يعاني الآباء والأمهات من أجل تأمين المأوى والطعام لأطفالهم".
وخلصت المنظمة الأممية إلى القول: "اليمنيون بحاجة إلى سلام دائم، لإنهاء معاناتهم ومنحهم فرصة حقيقية لاستعادة حياتهم وإعادة بنائها".
ويشهد اليمن منذ أكثر من 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي؛ إذ تسبب في أزمة إنسانية، تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
وأطلق التحالف العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار؛ في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.