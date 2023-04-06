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الجيش الإسرائيلي يقصف أطراف بلدة القليلة جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل
https://sputnikarabic.ae/20230406/الجيش-الإسرائيلي-صافرات-الإنذار-تدوي-شمال-إسرائيل-بعد-إطلاق-قذائف-صاروخية-من-لبنان-1075602068.html
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان
الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T12:23+0000
2023-04-06T12:23+0000
العالم العربي
صفارات الإنذار
أخبار فلسطين اليوم
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القدس- سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل، أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار مجددا في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدة مناطق، بينها شلومي، ومناحيم، وشتولا، ومتسوبا، وإفيريم، على الحدود مع لبنان تتعرض لهجوم مكثف بقذائف صاروخية مصدرها الأراضي اللبنانية.واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".
https://sputnikarabic.ae/20230406/إصابات-في-مواجهات-شرق-غزة-ومسيرات-غاضبة-تجوب-القطاع-نصرةً-للمسجد-الأقصى-1075593654.html
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العالم العربي, صفارات الإنذار, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, صفارات الإنذار, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي شمال إسرائيل بعد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان

12:23 GMT 06.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، بعد إطلاق عدة قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية
القدس- سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل، أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار مجددا في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عدة مناطق، بينها شلومي، ومناحيم، وشتولا، ومتسوبا، وإفيريم، على الحدود مع لبنان تتعرض لهجوم مكثف بقذائف صاروخية مصدرها الأراضي اللبنانية.
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
إصابات في مواجهات شرق غزة ومسيرات غاضبة تجوب القطاع نصرةً للمسجد الأقصى
08:57 GMT
واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على المعتكفين. وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية منعت الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى لانتشال المصابين".
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